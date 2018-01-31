Папарацци, бабушки и рубашки из газет в новом кампейне Balenciaga
В инстаграме Balenciaga появились кадры новой рекламной кампании. В ней — девушки (и даже бабушки) убегают (и даже дерутся) от папарацци, прикрываясь гигантскими сумками из плюша и руками не менее гигантских бодигардов.
В кампейн, по традиции стилизованный Лоттой Волковой, попали все весенне-летние хиты бренда: юбки с шотландской клеткой, цепи с достопримечательностями Парижа, сапоги-чулки с ромашковым полем, «колючие» туфли и рубашки с газетными полосами. Авторами съемки стали не фэшн-фотографы, а репортеры агентства Bestimage, которые переквалифицировались в хроникеров «стрессового» стрит-стайла.
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