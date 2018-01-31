Как трое русских и 24 японца делают «медленную моду» в Петербурге?
tiho — это молодая петербургская версия UNIQLO. Она создает базовые джемперы, бадлоны, платья, рубашки и джоггеры, отказавшись от броских цветов и обработки в сторону аккуратных «тихих» акцентов. Ткани для коллекций поставляют 24 японца с семейной фабрики — это хлопок, который создается по тем же технологиям, что и сто лет назад. За некоторыми материалами основатели марки — клинический психолог, шеф-повар и арт-директор одной из лучших веб-студий России — ездят в итальянский Пьемонт, добавляя к сконструированным полотнам авторскую фурнитуру (например, значки с буквой t) и бирки с гордой надписью «made in Russia».
tiho занимается продвижением так называемой «медленной моды» — подхода, при котором дизайнеры шьют только качественные вещи, не гонятся за трендами, производят мало и редко, а главное — думают об экологии. Slow fashion заявляет, что классную одежду почти за бесценок можно купить не только в масс-маркете — вещи tiho стоят не дороже 6 тысяч рублей и продаются по всей России: в Петербурге — в магазинах GATE31 и концепт-сторе Maker Design Loft, в Москве — в универмаге «Цветной» и мультибрендовом флагмане Wood Wood, а в Ярославле — в мекке российских дизайнеров «Очень хорошо». Кроме того, одежду марки можно заказать через интернет: сайт tihotiho.com осуществляет доставку по миру.
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