Как трое русских и 24 японца делают «медленную моду» в Петербурге?

tiho занимается продвижением так называемой «медленной моды» — подхода, при котором дизайнеры шьют только качественные вещи, не гонятся за трендами, производят мало и редко, а главное — думают об экологии. Slow fashion заявляет, что классную одежду почти за бесценок можно купить не только в масс-маркете — вещи tiho стоят не дороже 6 тысяч рублей и продаются по всей России: в Петербурге — в магазинах GATE31 и концепт-сторе Maker Design Loft, в Москве — в универмаге «Цветной» и мультибрендовом флагмане Wood Wood, а в Ярославле — в мекке российских дизайнеров «Очень хорошо». Кроме того, одежду марки можно заказать через интернет: сайт tihotiho.com осуществляет доставку по миру.