Покупка недели: форма нью-йоркского мусорщика за 46 300 рублей

Несмотря на то, что в моду вернулись 2000-е с их джинсами с заниженной талией и блестящими платьями как у Пэрис Хилтон, одеваться в гопкор как у Гоши Рубчинского (или индустриально-рыночный стиль как на последнем показе Vetements) — все еще норма. Олимпийки, треники, цыганские юбки, форма городских рабочих (строителей или уборщиков) поступают в универмаги наравне с кутюрными платьями (а «выгуливаются» и то чаще). Так, в ДЛТ приехала экипировка от Heron Preston — американского бренда, известного вещами с надписью «Стиль» (их носят Канье Уэст, его дочь Норт, Белла Хадид, Трэвис Скотт и другие хайпбисты). Ради создания униформы марка заключила соглашение нью-йоркским муниципалитетом, нанеся на простую черную рубашку светоотражающие полоски и оранжевую окантовку.