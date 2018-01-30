Покупка недели: форма нью-йоркского мусорщика за 46 300 рублей
Несмотря на то, что в моду вернулись 2000-е с их джинсами с заниженной талией и блестящими платьями как у Пэрис Хилтон, одеваться в гопкор как у Гоши Рубчинского (или индустриально-рыночный стиль как на последнем показе Vetements) — все еще норма. Олимпийки, треники, цыганские юбки, форма городских рабочих (строителей или уборщиков) поступают в универмаги наравне с кутюрными платьями (а «выгуливаются» и то чаще). Так, в ДЛТ приехала экипировка от Heron Preston — американского бренда, известного вещами с надписью «Стиль» (их носят Канье Уэст, его дочь Норт, Белла Хадид, Трэвис Скотт и другие хайпбисты). Ради создания униформы марка заключила соглашение нью-йоркским муниципалитетом, нанеся на простую черную рубашку светоотражающие полоски и оранжевую окантовку.
Стоимость рубашки — 28 350 рублей, брюк с фирменной надписью «Стиль» — 17 950 рублей. Купить обе вещи можно на втором этаже ДЛТ вместе с другой одеждой Heron Preston — принтованными худи, поясными сумками и яркими футболками.
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