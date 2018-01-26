Пекинесы, котики и наследие Ренессанса: что покупать в новых коллекциях Gucci?

Главный любитель животных Алессандро Микеле (в его рекламных кампаниях уже снялись тигры, львы и жирафы) выпустил коллекцию к китайскому новому году — с изображением собак. На новых джинсовых юбках, куртках «Blind for Love», белых кедах, кошельках и сумках красуются мордочки бостон-терьеров дизайнера — Боско и Орзо. Героями промо-съемки коллекции, кроме модели из Петербурга Ники Коул, стали пекинесы, пудели, корги, колли и доги.