Пекинесы, котики и наследие Ренессанса: что покупать в новых коллекциях Gucci?
Главный любитель животных Алессандро Микеле (в его рекламных кампаниях уже снялись тигры, львы и жирафы) выпустил коллекцию к китайскому новому году — с изображением собак. На новых джинсовых юбках, куртках «Blind for Love», белых кедах, кошельках и сумках красуются мордочки бостон-терьеров дизайнера — Боско и Орзо. Героями промо-съемки коллекции, кроме модели из Петербурга Ники Коул, стали пекинесы, пудели, корги, колли и доги.
Вещи из капсульной «собачьей» серии уже продаются 1 и 3 этажах ДЛТ. Вместе с ними в универмаг приехали кружевные туфли, футболки «Guccification», брюки как у Элтона Джона, контрастный твидовый жакет и пальто мятного цвета — прямиком из рекламы с дочкой Катрин Денев и 74-летней итальянской писательницей Барбаро Альберти.
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