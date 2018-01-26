Мы нашли самый космический лукбук сезона — с инопланетянами и отсылками к «Чужому»

Ученица дизайнера Жени Малыгиной и выпускница итальянской школы моды Istituto Marangoni Евгения Карташова нарядила в свои вещи инопланетян. Платья-гармошки, сарафаны-коконы и архитектурные костюмы вошли в ее новую коллекцию Portal, воспевающую параллельные миры, мистицизм и внеземные цивилизации. Прибежищем для марсианок стал завод Петербурга, где они знакомились с индустриализацией и разбирали елку — главными аксессуарами фото и видео кампейнов стали гирлянды и хрустальные шары.