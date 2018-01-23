Ulyana Sergeenko Couture: платья «отличницы» и коллаборация с Императорским фарфоровым заводом

Образы из новой коллекции постепенно появляются в аккаунте @ulyana_sergeenko_moscow: шубы, усыпанные бутонами роз, платья с рукавами-чашками, бархатные пальто изумрудного цвета и наряды как во времена Людовика XIV пришли на смену гангстерским костюмам и ультра-сексуальным комбинезонам, показанным на прошлой Неделе Высокой моды. Амбассадором линейки в этот раз стала модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся.