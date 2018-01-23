Ulyana Sergeenko Couture: платья «отличницы» и коллаборация с Императорским фарфоровым заводом
На Вандомской площади в Париже проходит презентация кутюрной линейки Ульяны Сергеенко — кроме платьев ручной работы, в нее вошла посуда из коллаборации с Императорским фарфоровым заводом. 55 чайников, кружек, тарелок, ложек и ваз для сладостей дизайнер разработала лично — они повторяют цветочные элементы и палитру луков.
Образы из новой коллекции постепенно появляются в аккаунте @ulyana_sergeenko_moscow: шубы, усыпанные бутонами роз, платья с рукавами-чашками, бархатные пальто изумрудного цвета и наряды как во времена Людовика XIV пришли на смену гангстерским костюмам и ультра-сексуальным комбинезонам, показанным на прошлой Неделе Высокой моды. Амбассадором линейки в этот раз стала модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся.
Фото: @ulyana_sergeenko_moscow, @ulyana_sergeenko_store
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