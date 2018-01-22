«Марш феминисток» на показе кутюрной коллекции Christian Dior
В Музее Родена завершился показ кутюрной коллекции Christian Dior, вдохновением которой снова стали художники и феминистки. Напротив фасада мекки изобразительного искусства «вырос» гигантский шахматный куб, внутри которого были развешены уши, глаза и кисти руки — отсылки к работам Родена и сюрреализму. Но главным референсом коллекции стало творчество Леонор Фини — ее обожает Мария Грация Кьюри, и почитал сам основатель бренда Кристиан Диор.
«Мне нравится история Диора — до того, как открыть собственный модный Дом, он был галеристом и дружил со многими парижскими художниками, — рассказывала Кьюри в интервью Vogue. — Он был первым, кто устроил Леонор Фини персональную выставку, — в то время ее творчество считалось довольно авангардным, равно как и ее манера одеваться».
Такому множеству монохромных луков (с оптической иллюзией, принтом «в горох» и шамхатной клеткой — точь-в-точь как в гардеробе Фини 50-х годов) могут позавидовать любые организаторы акции против харрасмента. К ним Кьюри сделала маскарадные маски и флеш-тату с лозунгами, которые обречены стать маст-хэвом следующего сезона. Под конец показа вышли девушки в настоящих «оскаровских» образах — красных платьях с открытыми плечами, декольтированных нарядах в блестках и перьевых аутфитах, которые мы уже мечтаем видеть на Рианне, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс и других амбассадорах марки.
Фото: vogue.com
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