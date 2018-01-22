«Марш феминисток» на показе кутюрной коллекции Christian Dior

Такому множеству монохромных луков (с оптической иллюзией, принтом «в горох» и шамхатной клеткой — точь-в-точь как в гардеробе Фини 50-х годов) могут позавидовать любые организаторы акции против харрасмента. К ним Кьюри сделала маскарадные маски и флеш-тату с лозунгами, которые обречены стать маст-хэвом следующего сезона. Под конец показа вышли девушки в настоящих «оскаровских» образах — красных платьях с открытыми плечами, декольтированных нарядах в блестках и перьевых аутфитах, которые мы уже мечтаем видеть на Рианне, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс и других амбассадорах марки.