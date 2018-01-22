Покупка недели: кеды из новой коллаборации Converse X Tyler, The Creator

В Петербург приедут вещи из последней коллаборации рэпера и клипмейкера Tyler, The Creator и марки Converse. В прошлом году он получил первую номинацию на премию «Грэмми» за студийный альбом «Flower Boy» и представил серию дизайнерских работ — переиздание «конверсов» One Star и собственную линейку худи Golf le Fleur. В связи с «цветочной» манией исполнителя звезды с предыдущего релиза кроссовок превратились в пятиконечные бутоны, которые украсили модели в розовом, голубом и лаймовом оттенках.