10 главных трендов мужской моды осень-зима 2018/19
В Париже завершились Недели мужской моды, и уже стартовали показы коллекций haute couture. Пока одни впечатления не сменились другими, рассказываем о главных трендах сезона осень-зима 2018/19.
Желтый цвет
Бренды не ориентируются на прогнозы института цвета Pantone (скорее, наоборот), поэтому игнорируют тенденциозные оттенки: фиолетовый, томатный и даже цвет под кодовым названием «Аркадия». В мужском гардеробе главенствует ярко-желтый, который разбавляет джинсовые тотал-луки и сердитые офисные костюмы. Надеваем к ним канареечное пальто, лимонный шарф-кардиган или «ушастую» балаклаву и становимся самым солнечным парнем в Купчине.
Надписи
Кириллица и латиница остаются наиболее продаваемой тенденцией последних лет: надписи транслируют настроение покупателя и мудборд всей коллекции марки. «Враг» на джемперах Гоши Рубчинского отсылает к патриотизму екатеринбургского шоу, «Hot, drag and dance» на костюмах Moschino — к выбранной БДСМ-стилистике, а «Le New Look 1947» (год создания «диоровского» нью-лука и самого бренда) — к юбилею модного дома, который команда отмечает уже второй год подряд.
Многослойность
Выглядеть «как капуста» с нового сезона не стыдно, а очень модно. Об этом заявляют Louis Vuitton, Lanvin, Vetements и Y/Project, которые берегут своих потенциальных клиентов от адских морозов и трудности выбора. Рубашка или футболка? Пиджак или кардиган? Никаких «или» — теперь только «и»: наслаиваем пальто, куртку, шарф, бадлон и сорочку и смело выходим на улицу в любую погоду.
Фанатские шарфы
В преддверии Чемпионата мира по футболу с ума сходят не только гостиницы и аэропорты, но и дизайнеры: десятки люксовых марок выпустили «фанатские» шарфы, обернув ими дутые пуховики, консервативные костюмы и драповые пальто. В конце года болеем за «команды» Versace, Iceberg и Off-White — именно их логотипы напечатаны на «околофутбольных» аксессуарах.
Шубы
То, что мужская шуба — это ок, мы говорили еще в конце 2016-го. После первоначальной шок-реакции на меховые аутфиты Джастина Бибера и Канье Уэста^ тенденция прижилась — теперь на них меняют дутые куртки и ретро-дубленки.
Комбинезоны
Кажется, комбез можно считать мужским маст-хэвом этого года: он появился в весенне-летних menswear-коллекциях и продолжает главенствовать в новых. Комбинезон удобен, практичен, универсален и сочетается почти с любой другой вещью — кожаными перчатками как у Moschino, металлизированными дерби как у Gosha Rubchinskiy или архитектурным пальто как на последнем показе Кима Джонса для Louis Vuitton.
Прозрачность
Тег #FreeTheNipple (#СвободуСоскам) поддерживают не только голливудские старлетки и феминистки: прогрессивные бренды советуют обнажать грудь и парням. Самым смелым нужно учиться у Ann Demeulemeester, Astrid Andersen и Versace (или у петербургского диджея и блогера Кирилла Шаповалова), мешая прозрачные рубашки и топы с консервативными брюками и гранжевой обувью.
Тренчи
После первого мужского шоу Maison Margiela, рок-н-ролльного показа Alexander McQueen и концептуального перфоманса Valentino тренч уже не будет таким как прежде. Один дизайнер оборачивает его непромокаемой клеенкой, другой вальяжно повязывает на бедрах, а третий делает из тончайшей ткани — так, будто это не одежда, а бумага-копирка. Неизменным тренч остается только в коллекциях Burberry — модель как у Хамфри Богарта в «Касабланке», Питера Фалька в сериале «Коломбо» и Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» вошла во вторую коллаборацию бренда с Гошей Рубчинским.
Панамы и шляпы
Fendi придумали лучшую шляпу для осени (а в Петербурге — абсолютно для любого сезона) — «головной зонт», который складывается и раскрывается в зависимости от осадков. Вдохновением, вероятно, послужили китайцы, в прошлом году сделавшие зонт-дождевик, и Карл Лагерфельд, выпустивший в рамках Chanel широкополые шляпы из пластика. Если такой аксессуар для вас слишком экстравагантен — смотрите коллекции Prada, Dolce & Gabbana и Marni: дачная панама, меховой котелок и «визитка» Шерлока Холмса еще никогда не были настолько красивыми.
Причудливые сумки
Снарядив странными аксессуарами женщин, дизайнеры взялись на противоположный пол — нагрудные сумки, пакеты-почтальонки и самые обычные картонные шопперы (с логотипом бренда, естественно) теперь должны быть в гардеробе каждого модника. Хотя нам больше всего понравился рюзак-женщина Dolce & Gabbana — ее можно оставить дома без ущерба для отношений.
Фото: vogue.com
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