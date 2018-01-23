Тренчи

После первого мужского шоу Maison Margiela, рок-н-ролльного показа Alexander McQueen и концептуального перфоманса Valentino тренч уже не будет таким как прежде. Один дизайнер оборачивает его непромокаемой клеенкой, другой вальяжно повязывает на бедрах, а третий делает из тончайшей ткани — так, будто это не одежда, а бумага-копирка. Неизменным тренч остается только в коллекциях Burberry — модель как у Хамфри Богарта в «Касабланке», Питера Фалька в сериале «Коломбо» и Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» вошла во вторую коллаборацию бренда с Гошей Рубчинским.