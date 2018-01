Надписи

Кириллица и латиница остаются наиболее продаваемой тенденцией последних лет: надписи транслируют настроение покупателя и мудборд всей коллекции марки. «Враг» на джемперах Гоши Рубчинского отсылает к патриотизму екатеринбургского шоу, «Hot, drag and dance» на костюмах Moschino — к выбранной БДСМ-стилистике, а «Le New Look 1947» (год создания «диоровского» нью-лука и самого бренда) — к юбилею модного дома, который команда отмечает уже второй год подряд.