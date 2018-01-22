«Премия Гильдии киноактеров США»: самые эффектные наряды церемонии
В Лос-Анджеле прошла 24-я церемония вручения премии Screen Actors Guild Awards, на которой наградили лучших актеров полного метра. По традиции выбрали самые эффектные наряды красной дорожки — с бумом пайеток, перьев и кружева.
Неделя Высокой моды начинается только сегодня, поэтому звездам пришлось выбирать платья из прошлых кутюрных коллекций. Наибольшее количество выходов — у Valentino и Ralph & Russo: наряды первого позаимствовали Кейт Хадсон и актриса сериала «Корона» Ванесса Кирби, а в аутфитах второго пришли оскароносная Люпита Нионго и исполнительница главной роли в «Девочках» Эллисон Уильямс. Никаких протестов и стейтмент-заявлений: «Премия Гильдии киноактеров США» — генеральная репетиция перед мартовским «Оскаром», задача которого выделиться на фоне коллег и общих тенденций.
У Милли Бобби Браун проблем с этим никогда не было: 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела» дружит с Николя Гескьером, надевает хиты парижских показов и миксует платья со шлейфом и белые «конверсы». На SAG Awards, как и на «Золотом глобусе», она выбрала платье от Calvin Klein by Appointment, который уже готов предложить ей первый модный контракт. С однотонным розовым платьем старлетки тягались будуарный лук Марго Робби, «зодиакальный» наряд Наталии Дайер, архитектурное платье Сирши Ронан и кутюрный металл Оливии Манн. Но самой большой неожиданностью вечера стал выход актрисы «Оранжевый — хит сезона» Даниэль Брукс: девушка размера «плюс» дефилировала по красной дорожке в градиентном наряде с глубоким декольте — критики уже назвали его одним из самых эффектных перфомансов церемонии.
Фото: sagawards.org, vogue.com
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