«Премия Гильдии киноактеров США»: самые эффектные наряды церемонии

У Милли Бобби Браун проблем с этим никогда не было: 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела» дружит с Николя Гескьером, надевает хиты парижских показов и миксует платья со шлейфом и белые «конверсы». На SAG Awards, как и на «Золотом глобусе», она выбрала платье от Calvin Klein by Appointment, который уже готов предложить ей первый модный контракт. С однотонным розовым платьем старлетки тягались будуарный лук Марго Робби, «зодиакальный» наряд Наталии Дайер, архитектурное платье Сирши Ронан и кутюрный металл Оливии Манн. Но самой большой неожиданностью вечера стал выход актрисы «Оранжевый — хит сезона» Даниэль Брукс: девушка размера «плюс» дефилировала по красной дорожке в градиентном наряде с глубоким декольте — критики уже назвали его одним из самых эффектных перфомансов церемонии.