Покупка недели: набор карандашей и красок, которыми рисует сам Карл Лагерфельд
В Петербург приехал один из 2500 «Карлбоксов» — наборов для рисования от Карла Лагерфельда. Такими же карандашами, красками, мелками и маркерами дизайнер рисует эсккизы для Chanel и Fendi.
Деревянный кейс был выпущен компанией Faber-Castell в честь ее 250-летия в 2011 году. Внутри — несколько отсеков с 1761 художественным предметом, над палитрой и оформлением которых Карл работал лично. Раньше набор продавался исключительно за рубежом — в фирменных магазинах Faber-Castell, универмаге Harrods London и на официальном сайте Karl Lagerfeld, а теперь соблазняет всех гостей «Дома Книги»: «Карлбокс» представлен в отделе канцелярии на первом этаже по «скромной» цене в 186 тысяч рублей.
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