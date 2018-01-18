Покупка недели: набор карандашей и красок, которыми рисует сам Карл Лагерфельд

Деревянный кейс был выпущен компанией Faber-Castell в честь ее 250-летия в 2011 году. Внутри — несколько отсеков с 1761 художественным предметом, над палитрой и оформлением которых Карл работал лично. Раньше набор продавался исключительно за рубежом — в фирменных магазинах Faber-Castell, универмаге Harrods London и на официальном сайте Karl Lagerfeld, а теперь соблазняет всех гостей «Дома Книги»: «Карлбокс» представлен в отделе канцелярии на первом этаже по «скромной» цене в 186 тысяч рублей.