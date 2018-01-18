45 нескучных (и классных!) вещей для офиса и учебы

Для тех, кто уже отошел от затяжных новогодних каникул и готов вставать на пару минут пораньше, чтобы составить офисный лук, выбрали четыре десятка стильных вещей — рубашек, костюмов, лодочек и платьев в стиле power-dressing (Ксения Собчак, посторонись!).

  • Женский пиджак Alexander McQueen, 132 500 рублей (ДЛТ)

  • Женские брюки Calvin Klein, 39 690 рублей (nevsky152)

  • Мужская рубашка Saint Laurent, 42 168 рублей (Farfetch) 

  • Cумка Calvin Klein, 17 700 рублей (Calvin Klein) 

  • Мужские ботинки Gucci, 49 500 рублей (nevsky152)

Да, в стремлении одеваться в редакцию, университет, бизнес-фирму или на политический съезд мы ориентируемся на потенциальную женщину-президента. Собчак идеально миксует олдскульные жакеты Balenciaga и футуристичные мюли Celine — так, чтобы в деловом образе хотелось ходить и в уикенды. Найти эти вещи в магазинах города несложно, а вот чувство стайлинга как у Ксении не купишь даже в самой люксовой мекке брендов — однотонные сорочки и брюки будут выглядеть скучно даже если они от Gucci или Vetements.

  • Женская рубашка Gucci, 37 600 рублей (Babochka) 

  • Юбка Off-White, 22 200 рублей (Au Pont Rouge)

  • Рубашка Tom Tailor, 1499 рублей (Tom Tailor)

  • Туфли Gianvito Rossi, 36 500 рублей (ДЛТ) 

  • Свитер Befree, 1999 рублей (Befree)

  • Платье Gucci, 157 500 рублей (Farfetch)

  • Джемпер Lacoste, 7686 рублей (Lacoste)

  • Женский пиджак Boss, 35 460 рублей (ДЛТ)

  • Рубашка Levi's, 4500 рублей (Levi's)

  • Dries Van Noten, 34 450 рублей (ДЛТ)

С этим расчетом марки стали добавлять на smart-casual вещи принты, нашивки и сделанные маркером надписи: Saint Laurent усыпал рубашку сердечками и лозунгами «No smoking», Dolce & Gabbana разрисовали сумку цитатами из фейсбука, а «пижамный» бренд F.R.S For Restless Sleepers предложил носить на учебу бархатный костюм с насекомыми. 

  • Сумка Dolce & Gabbana, 178 500 рублей (ДЛТ)

  • Мужские брюки Brioni, 43 300 рублей (Brioni)

  • Женский джемпер Escada, цена по запросу (Escada)

  • Женские брюки Kenzo, 9750 рублей (Au Pont Rouge)

  • Туфли Gucci, цена по запросу (nevsky152)

  • Джемпер Befree, 799 рублей (Befree)

  • Рюкзак Berluti, цена по запросу (Babochka)

  • Рубашка Tom Tailor, 1200 рублей (Tom Tailor)

  • Сумка 0711, 47 050 рублей (ДЛТ)

  • Юбка Tommy Jeans, 5590 рублей (Tommy Jeans)

Если в вашей сфере деятельности строгий дресс-код, можно ограничиться минималистичными блузами, бадлонами, юбками и туфлями. Разнообразить их помогут необычные украшения и функциональные аксессуары — например, кожаный ремень, который мы уже назвали самой нужной вещью наступившего года. 

  • Ann Demeulemeester, 19 296 рублей (Farfetch)

  • Платье Tommy Hilfiger, 7995 рублей (Tommy Hilfiger)

  • REDValentino, 22 650 рублей (ДЛТ)

  • Рубашка MSGM, 11 600 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужские ботинки Prada, 40 222 рублей (Farfetch)

  • Брюки Befree, 1299 рублей (Befree)

  • Maison Margiela, 43 330 рублей (Babochka)

  • Рубашка Befree, 999 рублей (Befree)

  • Сумка Celine, цена по запросу (nevsky152)

  • Markus Lupfer, цена по запросу («Кенгуру»)

С мужчинами ситуация проще, чем кажется: «изюминку» можно прятать в еле-заметный рисунок рубашки (посмотрите на лисиц у Befree!) или сделать акцент на галстуке, стейтемент-носках и ботинках. Самые классные в этом сезоне у Prada — бренд замаскировал дерби под кроссовки, сделав их расслабленными и кэжуальными. Носим с рубашкой-поло от Tommy Hilfiger и чувствуем себя в офисе как на Неделе моды. 

  • Thom Browne, 32 760 рублей (nevsky152)

  • F.R.S For Restless Sleepers, 51 497 рублей (Farfetch) 

  • Рубашка-поло Tommy Hilfiger, 3995 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Туфли Balenciaga, 36 600 рублей (ДЛТ)

  • Рубашка Dsquared2, 25 150 рублей (ДЛТ)

  • Мужской костюм Ermenegildo Zegna, 84 600 рублей (Babochka)

  • Рубашка Tom Tailor, 3999 рублей (Tom Tailor)

  • Walk of Shame, 17 150 рублей (Babochka)

  • Пиджак Tommy Hilfiger, 18 495 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Женский пиджак Stella McCartney, 78 900 рублей (ДЛТ)

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также