Да, в стремлении одеваться в редакцию, университет, бизнес-фирму или на политический съезд мы ориентируемся на потенциальную женщину-президента. Собчак идеально миксует олдскульные жакеты Balenciaga и футуристичные мюли Celine — так, чтобы в деловом образе хотелось ходить и в уикенды. Найти эти вещи в магазинах города несложно, а вот чувство стайлинга как у Ксении не купишь даже в самой люксовой мекке брендов — однотонные сорочки и брюки будут выглядеть скучно даже если они от Gucci или Vetements.