45 нескучных (и классных!) вещей для офиса и учебы
Для тех, кто уже отошел от затяжных новогодних каникул и готов вставать на пару минут пораньше, чтобы составить офисный лук, выбрали четыре десятка стильных вещей — рубашек, костюмов, лодочек и платьев в стиле power-dressing (Ксения Собчак, посторонись!).
Да, в стремлении одеваться в редакцию, университет, бизнес-фирму или на политический съезд мы ориентируемся на потенциальную женщину-президента. Собчак идеально миксует олдскульные жакеты Balenciaga и футуристичные мюли Celine — так, чтобы в деловом образе хотелось ходить и в уикенды. Найти эти вещи в магазинах города несложно, а вот чувство стайлинга как у Ксении не купишь даже в самой люксовой мекке брендов — однотонные сорочки и брюки будут выглядеть скучно даже если они от Gucci или Vetements.
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Женская рубашка Gucci, 37 600 рублей (Babochka)
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Юбка Off-White, 22 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Рубашка Tom Tailor, 1499 рублей (Tom Tailor)
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Туфли Gianvito Rossi, 36 500 рублей (ДЛТ)
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Свитер Befree, 1999 рублей (Befree)
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Платье Gucci, 157 500 рублей (Farfetch)
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Джемпер Lacoste, 7686 рублей (Lacoste)
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Женский пиджак Boss, 35 460 рублей (ДЛТ)
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Рубашка Levi's, 4500 рублей (Levi's)
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Dries Van Noten, 34 450 рублей (ДЛТ)
С этим расчетом марки стали добавлять на smart-casual вещи принты, нашивки и сделанные маркером надписи: Saint Laurent усыпал рубашку сердечками и лозунгами «No smoking», Dolce & Gabbana разрисовали сумку цитатами из фейсбука, а «пижамный» бренд F.R.S For Restless Sleepers предложил носить на учебу бархатный костюм с насекомыми.
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Сумка Dolce & Gabbana, 178 500 рублей (ДЛТ)
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Мужские брюки Brioni, 43 300 рублей (Brioni)
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Женский джемпер Escada, цена по запросу (Escada)
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Женские брюки Kenzo, 9750 рублей (Au Pont Rouge)
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Туфли Gucci, цена по запросу (nevsky152)
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Джемпер Befree, 799 рублей (Befree)
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Рюкзак Berluti, цена по запросу (Babochka)
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Рубашка Tom Tailor, 1200 рублей (Tom Tailor)
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Сумка 0711, 47 050 рублей (ДЛТ)
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Юбка Tommy Jeans, 5590 рублей (Tommy Jeans)
Если в вашей сфере деятельности строгий дресс-код, можно ограничиться минималистичными блузами, бадлонами, юбками и туфлями. Разнообразить их помогут необычные украшения и функциональные аксессуары — например, кожаный ремень, который мы уже назвали самой нужной вещью наступившего года.
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Ann Demeulemeester, 19 296 рублей (Farfetch)
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Платье Tommy Hilfiger, 7995 рублей (Tommy Hilfiger)
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REDValentino, 22 650 рублей (ДЛТ)
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Рубашка MSGM, 11 600 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужские ботинки Prada, 40 222 рублей (Farfetch)
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Брюки Befree, 1299 рублей (Befree)
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Maison Margiela, 43 330 рублей (Babochka)
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Рубашка Befree, 999 рублей (Befree)
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Сумка Celine, цена по запросу (nevsky152)
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Markus Lupfer, цена по запросу («Кенгуру»)
С мужчинами ситуация проще, чем кажется: «изюминку» можно прятать в еле-заметный рисунок рубашки (посмотрите на лисиц у Befree!) или сделать акцент на галстуке, стейтемент-носках и ботинках. Самые классные в этом сезоне у Prada — бренд замаскировал дерби под кроссовки, сделав их расслабленными и кэжуальными. Носим с рубашкой-поло от Tommy Hilfiger и чувствуем себя в офисе как на Неделе моды.
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Thom Browne, 32 760 рублей (nevsky152)
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F.R.S For Restless Sleepers, 51 497 рублей (Farfetch)
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Рубашка-поло Tommy Hilfiger, 3995 рублей (Tommy Hilfiger)
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Туфли Balenciaga, 36 600 рублей (ДЛТ)
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Рубашка Dsquared2, 25 150 рублей (ДЛТ)
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Мужской костюм Ermenegildo Zegna, 84 600 рублей (Babochka)
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Рубашка Tom Tailor, 3999 рублей (Tom Tailor)
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Walk of Shame, 17 150 рублей (Babochka)
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Пиджак Tommy Hilfiger, 18 495 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женский пиджак Stella McCartney, 78 900 рублей (ДЛТ)
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