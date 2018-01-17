Купальники как у «спасателей Малибу», футболка со злобным символом года и другие вещи Givenchy в ДЛТ

В ДЛТ приехала новая коллекция Givenchy – Resort 2018. Ее марка делала, находясь в «промежуточном состоянии», — Рикардо Тиши покинул пост креативного директора, а Клэр Уайт Келлер еще не приступила к своим обязанностям. Совместные усилия команды мужского и женского ателье «вылились» в замшевые ботфорты на шнуровке, меховые бомберы, костюмы, напоминающие форму рабочих, платья-пиджаки и футболки со злобным ротвейлером (точь-в-точь как в ранних коллекциях Тиши).