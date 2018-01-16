Гид по распродажам: 12 магазинов с сезонными скидками до 90%

Tommy Hilfiger

Мы знаем, что смотивирует вас заняться фигурой к лету — акция на спортивные топы и леггинсы Джиджи Хадид! Модель делает коллекции для бренда Tommy Hilfiger уже третий сезон подряд, и к началу нового шоу их в магазинах не остается. Кроме коллаборации миллениала и консерватора, на распродажу отправлены теплые куртки, рубашки, джемперы и плюшевые пальто — с каждой минутой вещей становится меньше.