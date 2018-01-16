Гид по распродажам: 12 магазинов с сезонными скидками до 90%
Магазины и онлайн-ритейлеры ликвидируют коллекции осень-зима 2017/18. Рассказываем, где купить самые классные вещи сезона почти за бесценок.
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Женские ботинки Dolce & Gabbana, 32 500 рублей вместо 65 000 рублей
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Мужской джемпер Dolce & Gabbana, 87 500 рублей вместо 125 000 рублей
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Женский джемпер MSGM, 14 797 рублей вместо 21 139 рублей
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Мужская куртка-бомбер Off-White, 45 404 рубля вместо 113 758 рублей
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Женские полусапожки Salvatore Ferragamo, 22 602 рубля вместо 45 204 рубля
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Женская футболка Marcelo Burlon County of Milan, 6501 рубль вместо 16 251 рубля
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Женский пуховик Marques ' Almeida, 55 680 рублей вместо 79 543 рубля
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Мужские кроссовки Versace, 24 193 рубля вместо 48 385 рублей
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Мужской рюкзак Lanvin, 53 460 рублей вместо 89 100 рублей
Farfetch
Одежда с сайта Farfetch разлетается в разные уголки мира с космической скоростью. Еще бы — цены на культовые куртки Off-White, золотые сапоги от обувщика Мэрилин Монро, джемперы MSGM по мотивам «Твин Пикса» и иконические (во всех смыслах) кофты Dolce & Gabbana упали на 60 процентов. Занимайте виртуальную очередь!
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Блуза Befree, 599 рублей вместо 1299 рублей
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Рубашка Befree, 699 рублей вместо 1499 рублей
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Платье Befree, 999 рублей вместо 1699 рублей
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Брюки Befree, 1699 рублей вместо 3199 рублей
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Платья Befree, 1299 рублей вместо 1999 рублей
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Мужские брюки Befree, 999 рублей вместо 2599 рублей
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Свитер Befree, 999 рублей вместо 2499 рублей
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Комбинезон Befree, 1299 рублей вместо 2499 рублей
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Джинсы Befree, 799 рублей вместо 1999 рублей
Befree
Одежду в и без того демократичном Befree теперь можно купить на стипендию. Стоимость «умных» блуз, ярких мужских рубашек, джинсов с аппликациями и casual-платьев на зиму не превышает тысячи рублей.
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Рюкзак Fendi, 77 910 рублей вместо 111 300 рублей
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Платье Miu Miu, 79 800 рублей вместо 159 600 рублей
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Мужская куртка Armani Jeans, 6500 рублей вместо 13 000 рублей
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Сапоги Landini, 49 450 рублей вместо 98 900 рублей
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Джемпер Fendi, 30 050 рублей вместо 60 100 рублей
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Костюм Lardini, 35 300 рублей вместо 70 600 рублей
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Кеды Valentino, 35 700 рублей вместо 51 000 рублей
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J.W.Anderson, 92 950 рублей вместо 185 900 рублей
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Свитшот Proenza Schouler, 23 500 рублей вместо 47 000 рублей
Babochka
Магазины Babochka и nevsky152 распродают вещи с мировых подиумов: почти три тысячи наименований со скидками до 60 процентов. Инвестируем в вещь, которая прослужит не один сезон: лыжный свитер от Fendi, black-tie костюм от Lardini, арт-свитшот от Proenza Schouler и куртку Armani Jeans дешевле, чем у масс-маркета.
«Мармеладова-Букетик»
Скидки в магазине Сергея Бондарева (главного «живописного» дизайнера Петербурга!) напоминают аукцион в галерее. Бренды Bondarev и «Соня Мармеладова» отравили на сейл платья с авторскими картинами и юбки с оцифрованными карикатурами — редкая возможность заполучить их по цене со всего лишь тремя нулями.
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Сапоги Vetements, 41 600 рублей вместо 83 150 рублей
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Платье Mary Katrantzou, 25 600 рублей вместо 51 150 рублей
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Клатч Dolce & Gabbana, 55 500 рублей вместо 110 000 рублей
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Сапоги-чулки Balenciaga, 49 750 рублей вместо 99 500 рублей
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Платье Dolce & Gabbana, 57 500 рублей вместо 115 000 рублей
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Джемпер Zadig & Voltaire, 14 550 рублей вместо 29 100 рублей
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Свитер 3.1 Phillip Lim, 18 150 рублей вместо 36 250 рублей
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Dries Van Noten, 49 300 рублей вместо 82 200 рублей
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Сумка Stella McCartney, 28 750 рублей вместо 57 450 рублей
ДЛТ
Платье с Мулан от гения фотопринтов Mary Katrantzou или сапоги-чулки, которые Алла Вербер назвала лучшей покупкой прошлого года? С началом осенне-зимней распродажи в ДЛТ можно взять и то, и другое, прихватив на «сдачу» рок-н-ролльный свитер Zadig & Voltaire.
NNedre
В магазине дизайнера и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре тоже развешены красные ценники: на всю серую одежду распространяется скидка в 50 процентов, а на модели из прошлых коллекций — например, мягкие кардиганы и лонгсливы — в 90 процентов.
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Футболка ZDDZ, 3590 рублей вместо 4490 рублей («Перемена»)
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Мужские Champion, 4761 рубль вместо 5290 рублей (Otdel Island)
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Мужская куртка HUF, 5240 рублей вместо 7490 рублей (Otdel Island)
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Футболка Thrasher, 1810 рублей вместо 2390 рублей («Отдел»)
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Мужская парка Ziq & Yoni, 9990 рублей вместо 13 490 рублей («Отдел»)
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Свитер Mirstores, 6990 рублей вместо 8500 рублей («Перемена»)
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Пальто Buttermilk, 9900 рублей вместо 12 500 рублей («Мыльная белка»)
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Шапка Check Ya Head, 1330 рублей вместо 1900 рублей («Мыльная белка»)
«Мыльная белка»
«Мыльная белка», «Отдел» и их младшие братья с Новой Голландии — «Перемена» и Otdel Island объявили сезонные скидки на вещи HUF, Stussy, Thrasher, RIPNDIP, Check Ya Head, Champion и ZDDZ. Пополняем гардероб на холодный январь парками и желтыми пуховиками и готовим его к лету футболками и брендовыми олимпийками.
Subbota Showroom
За теплыми вещами — к «Субботе»: эксклюзивные и единственные в своем роде дубленки, кашемировые костюмы и вечерние джемперы (да, такие тоже бывают!) на этой неделе продаются в половину цены.
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Сумка Rag & Bone, 22 550 рублей вместо 51 100 рублей
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Пальто Jacquemus, 43 080 рублей вместо 71 800 рублей
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Клатч Maison Margiela, 12 200 рублей вместо 24 400 рублей
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Свитшот Kenzo, 12 360 рублей вместо 20 600 рублей
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Джинсы Sonia Rykiel, 11 120 рублей вместо 27 800 рублей
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Maison Margiela, 31 550 рублей вместо 63 100 рублей
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Свитер McQ Alexander McQueen, 13 150 рублей вместо 26 300 рублей
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Серьги Giza, 8950 рублей вместо 17 900 рублей
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Перчатки Rodarte, 11 280 рублей вместо 28 200 рублей
Au Pont Rouge
В этом сезоне Au Pont Rouge увеличил скидки — если летом одежда от люксовых марок продавалась на 30 процентов дешевле, то сейчас из цены вычитают от 40 до 70. Лучшего шанса восполнить пробелы в рядах релизов от Jacquemus, Kenzo, Sonia Rykiel, Rodarte, Alexander McQueen и Maison Margiela может и не быть.
8-store
В мекке российских брендов 8-store время сейла не прекращается: сначала магазин распродавал коллекции при переезде на новое место, а теперь расчищает пространство для релизов следующего сезона. Под тегом «распродажа» значатся вещи марок Mirstores, SØ и «Форма»: теплые свитеры, функциональные пальто, расслабленные брюки и платья-рубашки. Хороший повод проведать ребят в «Бутылке».
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Свитер Tommy Hilfiger, 7495 рублей вместо 14 990 рублей
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Пальто Tommy Hilfiger, 12 995 рублей вместо 25 990 рублей
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Чиносы Tommy Hilfiger, 5495 рублей вместо 10 990 рублей
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Пальто из искусственного меха Tommy Hilfiger,14 995 рублей вместо 29 990 рублей
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Рубашка Tommy Hilfiger, 3495 рублей вместо 6990 рублей
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Пуховик Tommy Hilfiger, 12 995 рублей вместо 25 990 рублей
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Женские брюки Tommy Hilfiger, 5495 рублей вместо 10 990 рублей
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Кардиган Tommy Hilfiger, 4495 рублей вместо 9990 рублей
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Топ Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 2995 рублей вместо 5990 рублей
Tommy Hilfiger
Мы знаем, что смотивирует вас заняться фигурой к лету — акция на спортивные топы и леггинсы Джиджи Хадид! Модель делает коллекции для бренда Tommy Hilfiger уже третий сезон подряд, и к началу нового шоу их в магазинах не остается. Кроме коллаборации миллениала и консерватора, на распродажу отправлены теплые куртки, рубашки, джемперы и плюшевые пальто — с каждой минутой вещей становится меньше.
Bosco
Магазины Bocso di Ciliegi и интернет-бутик bosco.ru разделили цены пополам: одежда и аксессуары Max Mara, Moschino, Paul Smith, Boscofresh, Brooks Brothers и Marina Rinaldi стоят на пару тысяч (и даже десятков тысяч) дешевле. Распродажа продлится до 31 января, после в ритейлер заедут коллекции на весну и на лето.
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