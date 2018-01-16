Новую коллекцию Tommy Hilfiger сделает искусственный интеллект

Напомним, в прошлом году ритейлер Stitch Fix представил коралловую блузу без рукавов, созданную с помощью искусственного интеллекта. В сентябре 2017-го компания SoftWear объявила о запуске первого в мире робота-швеи, который шьет футболки в 18 раз быстрее мастера. Машина уже продается швейным фабрикам по всему США, но к выходу на европейский рынок, по словам создателей, пока не готова.