Новую коллекцию Tommy Hilfiger сделает искусственный интеллект
Американский бренд Tommy Hilfiger объединился с компанией IBM и Технологическим институтом моды (FIT) для работы над новой коллекцией. Пилотный проект под названием «Reimagine Retail» выявит возможность создания одежды без дизайнера.
Ответственные за новый процесс в фэшн-индустри — студенты FIT. Они собрали архивные снимки с показов Tommy Hilfiger и кадры лукбуков и загрузили их в программу искусственного интеллекта IBM. Машина выдала новые цвета, принты и силуэты вещей, которые соответствуют ДНК марки. «Мы хотели снабдить следующее поколение работников сферы ритейла новыми возможностями и навыками, создать осведомленный источник вдохновения с помощью искусственного интеллекта», — рассказал бренд-директор Tommy Hilfiger Эвери Бейкер.
Напомним, в прошлом году ритейлер Stitch Fix представил коралловую блузу без рукавов, созданную с помощью искусственного интеллекта. В сентябре 2017-го компания SoftWear объявила о запуске первого в мире робота-швеи, который шьет футболки в 18 раз быстрее мастера. Машина уже продается швейным фабрикам по всему США, но к выходу на европейский рынок, по словам создателей, пока не готова.
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