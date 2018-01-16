Бренд Kira Plastinina открывается вновь — но уже без самой Киры Пластининой

Сама Кира от участия в ребрендинге проекта отказалась: дизайнер, которому 10 лет назад завидовала едва ли не каждая девчонка (еще бы — она дружила с Пэрис Хилтон и была главной добычей фэшн-репортеров!), теперь открывает рестораны в США. Новым генеральным директором Kira Plastinina назначена ее тетя — Ольга Уфимкина, а дизайнерами — Ксения Брюховецкая, Мария Смык и Олеся Григорьева.