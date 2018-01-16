Бренд Kira Plastinina открывается вновь — но уже без самой Киры Пластининой
Один из самых знаменательных брендов 2007-го Kira Plastinina возвращается в отечественную индустрию моды — первый обновленный магазин марки открылся на прошлой неделе в Симферополе. Ее сайт сообщает о выпуске линеек «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's и The Hot Kira Plastinina: кажется, в скором времени стоит ждать бума розовых тотал-луков.
‼‼ У нас невероятная новость ‼ 🎊 В Симферополе открылась новая студия стиля "Кира Пластинина" 🎊 Мы полностью обновили дизайн студии, оформили интерьер согласно самым модным и актуальным тенденциям, сделали пространство стильным и лаконичным, чтобы вы могли с комфортом насладиться шоппингом в любимом магазине! 💝🛍 ______________________________________________ #maryskiraplastinina #thehotkiraplastinina #kiraplastininaия #fashion #brands #newyear #winter #newlook #simferopol #newstore
Сама Кира от участия в ребрендинге проекта отказалась: дизайнер, которому 10 лет назад завидовала едва ли не каждая девчонка (еще бы — она дружила с Пэрис Хилтон и была главной добычей фэшн-репортеров!), теперь открывает рестораны в США. Новым генеральным директором Kira Plastinina назначена ее тетя — Ольга Уфимкина, а дизайнерами — Ксения Брюховецкая, Мария Смык и Олеся Григорьева.
Согласно фотографиям на сайте марки, новые коллекции от Kira Plastinina будут минималистичными, однотонными и приближенными к базовым. Никаких уггов, джинсов с заниженной талией и кофт с ярким орнаментом — вместо них платья-фартуки, бланковые рубашки и жакеты с лентами. Доедут ли они до Петербурга и Москвы, в многочисленные студии Kira Plastinina, пока неизвестно.
-
Пэрис Хилтон была одной из амбассадоров бренда за рубежом
Напомним, бренд Kira Plasinina был запущен сооснователем холдинга «Вимм-Билль-Данн» Сергеем Пластининым. По данным «Делового Петербурга», в 2016 году его инвестиции в компанию оценивались как минимумум в 3 млрд рублей, но проект так и не начал приносить прибыль. В апреле 2017 года компания «Кира Пластинина Стиль», управляющая сетью одежды и аксессуаров Kira Plastinina, обанкротилась.
Фото: Instagram
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.