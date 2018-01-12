Zara выпустили самую странную вещь сезона — худи-боди. Что это такое?

Если вы думали, что все гениальное уже было создано, то ошибались. На сайте Zara появилась вещь под кодовым названием «худи-боди» — серая толстовка, соединенная с полупрозрачными трусами. Бренд убежден, что это новое слово в практичности и фэшн-дизайне: кофта не «выпадает» из брюк, а вам не нужно тратить время, чтобы ее поправить. Только вот мнение Zara разделяют немногие: худи-боди уже выставлено на сейл в попытках продать его хотя бы со скидкой.