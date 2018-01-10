Новое имя в моде: Particula Universum со сказочными нарядами ручной работы
За волшебной графикой художника Дарьи Моргачевой охотятся коллекционеры. За ее самым красивым во вселенной инстаграмом @particula_universum следят сорок тысяч человек. А мы идем в Мариинский, надев шитое золотом и жемчугом кимоно Atelier Universum, — как и положено произведению искусства, все платья нового бренда Даши существуют в единственном экземпляре.
Я пошла учиться на архитектора, потому что мне сказали, что с таким образованием можно заниматься чем угодно в художественной сфере. И это абсолютная правда. И хотя оказалось, что для меня эта профессия слишком техническая и сухая, именно она научила меня отточенности и логике линий. При этом я всегда знала, что буду художником. Комбинация сошлась пять лет назад, когда я нащупала свой стиль — инверсионную графику на черной бумаге. Многодетальную, с нежными и складными архитектурными формами, которые я перечеркиваю дерзкими красными линиями, ярким золотом и геометрическими фигурами. В этом эклектичном мире заключено множество кодов: музыка Стравинского и Резнора, демоны Врубеля и квадраты Малевича, мавританская архитектура и минимализм, простые формы и барочные узоры, мужская грубость и женская нежность и, наконец, космическое пространство и душа человека.
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«Картины я упаковываю в ткань, а одежду — в черные коробки с золотыми наклейками. К каждой работе я пишу очень личное каллиграфическое послание с ее описанием заказчику, которое кладу в рукодельный конверт»
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«Инсоляция». 2017 год. Одна из самых сложных графических работ
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«Однажды со мной рассчитались слитком палладия, и металла не хватало на то, чтобы отлить имя Дарья целиком. Так появились буквы .ЬЯ, ставшие моим кодом — приглашением в мир символизма. Их я вышиваю на бирках платьев, ими подписываю картины»
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«Сон». 2017 год. Синий, перемешанный с золотом, — магическое автопортретное сочетание.
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Я практически живу в мастерской, отстаивая свою художественную идеологию — искусство происходит от слова «искусно». Картины я пишу месяцами, эскизы для вышивок могу перерисовывать десятки раз. И дело даже не в эксклюзивности. В век хаотичных знаний и быстрого успеха мне хочется сохранить ту монументальность, с которой искусство изначально ассоциировалось, когда по работе понятно, что на нее потрачены время, силы, смыслы.
Потому и для бренда Atelier Universum я выбрала слоган «предметы одежды как предметы искусства». Каждое изделие — прежде всего духовная красота, заключенная в материальную оболочку, к которой приложено очень много физического и умственного труда. Я занялась ателье, захотев выйти за рамки холста и деревянных рам, перенести живопись в другую плоскость. Готовы три лимитированные коллекции, очень изысканные и кропотливые — вся вышивка под моим контролем дорабатывается вручную. Сама рисую эскизы, сама выбираю ткань и, если меня впечатляют фактура и цвет, сразу понимаю, что из нее получится. Для меня это сложный процесс, в котором я соединяю творчество и качество.
Текст: Ксения Гощицкая.
Фото: Ника Давыдова.
Визаж и прическа: Евгения Сомова
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