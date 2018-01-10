Новое имя в моде: Particula Universum со сказочными нарядами ручной работы

Я пошла учиться на архитектора, потому что мне сказали, что с таким образованием можно заниматься чем угодно в художественной сфере. И это абсолютная правда. И хотя оказалось, что для меня эта профессия слишком техническая и сухая, именно она научила меня отточенности и логике линий. При этом я всегда знала, что буду художником. Комбинация сошлась пять лет назад, когда я нащупала свой стиль — инверсионную графику на черной бумаге. Многодетальную, с нежными и складными архитектурными формами, которые я перечеркиваю дерзкими красными линиями, ярким золотом и геометрическими фигурами. В этом эклектичном мире заключено множество кодов: музыка Стравинского и Резнора, демоны Врубеля и квадраты Малевича, мавританская архитектура и минимализм, простые формы и барочные узоры, мужская грубость и женская нежность и, наконец, космическое пространство и душа человека.