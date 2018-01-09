Бренд из Петербурга с одеждой от заключенных примет участие в выставке Pitti Uomo
Сrime X Punishment («Преступление Наказание») — бренд из Петербурга, одежду для которого отшивают заключенные исправительных колоний. Свою третью аутдор-коллекцию он покажет на международной выставке мужской моды Pitti Imagine Uomo-2018, которая стартует завтра во Флоренции. Вместе с CXР линейки продемонстрируют русские марки ZDDZ, Heart of Moscow, E404, Olovo, Volchok, Korobeynikov, Fusion и Affex — в прошлом году единственным брендом из России на Pitti Uomo был Gosha Rubchinskiy.
В мудборд новой коллекции Сrime X Punishment легло культурное наследие царской России. Один из принтов повторяет маршрут ссылки в Сибирь организаторов государственного переворота — туда же был отправлен главный герой романа «Преступление и наказание» Достоевского. Другая важная тема — отсылки к фильмам «Солярис» Андрея Тарковского и «Blade Runner» Ридли Скотта: Сrime X Punishment предлагает взглянуть на культурную и социальную атмосферу прошлого века через гранжевую, «искажающую» Lo-Fi стилистику. Несколько рисунков для худи и футболок были сделаны художником и фотографом Антоном Ревой, а дополнительная фурнитура (например, игральные карты и кубики) — заключенными колонии под Ижевском.
Напомним, выставка Pitti Imagine Uomo с 1972 года собирает мировые коллекции мужской одежды и аксессуаров, а также запускает новые проекты о моде. Темой 93-ей выставки, которая проходит с 9 по 12 января, стало кино: помещения выставки оформлены как кинозалы, а флорентийская крепость Fortezza da Basso стала похожа на площадь Times Square. Гостями Pitti Imagine Uomo-2018 стали два приглашенных бренда — Takahiromiyashita The Soloist и Undercover.
Фото: «Преступление Наказание», pittimmagine.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.