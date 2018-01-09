Бренд из Петербурга с одеждой от заключенных примет участие в выставке Pitti Uomo

В мудборд новой коллекции Сrime X Punishment легло культурное наследие царской России. Один из принтов повторяет маршрут ссылки в Сибирь организаторов государственного переворота — туда же был отправлен главный герой романа «Преступление и наказание» Достоевского. Другая важная тема — отсылки к фильмам «Солярис» Андрея Тарковского и «Blade Runner» Ридли Скотта: Сrime X Punishment предлагает взглянуть на культурную и социальную атмосферу прошлого века через гранжевую, «искажающую» Lo-Fi стилистику. Несколько рисунков для худи и футболок были сделаны художником и фотографом Антоном Ревой, а дополнительная фурнитура (например, игральные карты и кубики) — заключенными колонии под Ижевском.