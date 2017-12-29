Консультант сериала «Аббатство Даунтон» подарила Эрмитажу платье 1925 года

Историк моды и коллекционер Шади-Брешар, которая консультировала создателей сериала «Аббатство Даунтон» и фильма «Коко Шанель и Игорь Стравинский», подарила Государственному Эрмитажу платье 1925 года. Витрина с нарядом «Чарльстон» из прозрачного шелкового тюля с бисером, пайетками и вышивкой «розы Ириба» (названа по имени художника Поля Ириба) установлена в Гербовом зале Зимнего дворца.