Консультант сериала «Аббатство Даунтон» подарила Эрмитажу платье 1925 года
Историк моды и коллекционер Шади-Брешар, которая консультировала создателей сериала «Аббатство Даунтон» и фильма «Коко Шанель и Игорь Стравинский», подарила Государственному Эрмитажу платье 1925 года. Витрина с нарядом «Чарльстон» из прозрачного шелкового тюля с бисером, пайетками и вышивкой «розы Ириба» (названа по имени художника Поля Ириба) установлена в Гербовом зале Зимнего дворца.
Как пишет «Фонтанка», вместе с платьем графиня Шади-Брешар передала музею боа из черных страусиных перьев — увидеть подарок можно в Эрмитаже до 14 января.
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