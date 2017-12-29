Стало известно, как будет выглядеть форма «нейтральных» спортсменов из России

Дизайнер Анастасия Задорина, выпустившая форму для олимпийской сборной России, рассказала, как будет выглядеть экипировка тех, кто выступит на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. С первоначальной коллекции пришлось убрать российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (от англ. — «олимпийский спортсмен из России»).