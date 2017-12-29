Стало известно, как будет выглядеть форма «нейтральных» спортсменов из России
Дизайнер Анастасия Задорина, выпустившая форму для олимпийской сборной России, рассказала, как будет выглядеть экипировка тех, кто выступит на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. С первоначальной коллекции пришлось убрать российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (от англ. — «олимпийский спортсмен из России»).
«Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR – Olympic Athlet from Russia, — объяснила Задорина RNS. — Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново. Основными цветами останутся серый, красный и белый. Новые обстоятельства диктуют свои жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой».
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