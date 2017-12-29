В ДЛТ приехали вещи Dries Van Noten – футболки из косынок и пальто с оптической иллюзией
В новой весенне-летней коллекции Dries Van Noten показал, что косынки (которые мы назвали главным аксессуаром года) не обязательно должны «сидеть» на голове, а вполне могут подпоясывать платья, заменять футболки, проглядывать из-под пиджаков и заправляться в юбки. Он выпустил несколько шелковых платков, украсив их цветами, геометрическими узорами и турецкими огурцами. Последние при стайлинге брюками на кулисках и топами на одно плечо напоминали не интеллигентные берлинские луки, которыми известен Dries Van Noten, а национальные восточные костюмы.
Многие вещи с парижского показа, в том числе позолоченные полусапожки и пальто, от которого приятно рябит в глазах, уже есть в ДЛТ. Их цена — от 9625 рублей (за футболки) до 126 500 рублей (за парчовое пальто со стразами).
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