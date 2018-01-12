Миллениалы

Финансовый эксперт Пэм Дензингер свел индустрию с ума: он рассчитал, что к 2035 году сегодняшние подростки станут самым платежеспособным поколением в истории. Уже через несколько лет они будут обладать достаточными денежными ресурсами, чтобы держать на плаву ведущие дома мод. Из этого сформировалась главная задача брендов на последующие 12 месяцев: сделать так, чтобы студентка купила у них свой первый кошелек и брелок, а позже вернулась за офисным костюмом и дорогой сумкой.

Маркетинговая машина сработала моментально: Dolce & Gabbana выпустили коллекцию, ставшую идеальным объектом для инстаграм-снимков (и пригласили блогеров для показа), Fendi основали платформу «F is for F...» с площадкой для творчества и покупок (в проекте поучаствовали два человека из Петербурга — каллиграф Покрас Лампас и паркурщик Эрик Мухаметшин), а Демна Гвасалия сделал худи с идеальными цитатами для «Вконтакте» («Пусть мосты, которые мы сжигаем, освещают наш путь»). В рекламные кампании стали приглашать кумиров молодежи: Джейдена Смита и Селену Гомез (Louis Vuitton), Рианну и A$AP Rocky (Dior), Тилан Блондо и Пресли Гербера (Dolce & Gabbana). А Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года, подвинув с этого места 14-кратную чемпионку по заработку Жизель Бундхен.

«Мода уже давно перестала быть искусством, — объяснил фэшн-аналитик Сью Эванс, — это самый обычный бизнес. И как в любом другом бизнесе, здесь нужно думать, как быть успешным и делать деньги. Сейчас никто не стремится произвести переворот — вместо этого анализируют продажи прошлого сезона и смотрят, на что был хороший отклик, а от чего следует отказаться». И очевидно, от работы с 18-летними пока отказываться никто не планирует.