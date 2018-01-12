6 главных событий индустрии моды, с которыми мы перешли в 2018-й
2017-й был особенно ярок на фэшн-события и изменения: возвращение Синди Кроуфорд на подиум, «Суприммания» и семейные ценности как главный тренд года. Мы собрали все произошедшее и рассказываем, почему это важно знать, чтобы быть модным.
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Рекламная кампания Dolce & Gabbanа, весна-лето 2017
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Реклама Gucci, обращенная к миллениалам
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12-летний Круз Бэкхем в толстовке из коллаборации Louis Vuitton X Supreme
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Блогер Саша Спилберг на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana
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Селена Гомес в кампейне Louis Vuitton осень-зима 2016/17
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Dolce & Gabbana, осень-зима 2017/18
Миллениалы
Финансовый эксперт Пэм Дензингер свел индустрию с ума: он рассчитал, что к 2035 году сегодняшние подростки станут самым платежеспособным поколением в истории. Уже через несколько лет они будут обладать достаточными денежными ресурсами, чтобы держать на плаву ведущие дома мод. Из этого сформировалась главная задача брендов на последующие 12 месяцев: сделать так, чтобы студентка купила у них свой первый кошелек и брелок, а позже вернулась за офисным костюмом и дорогой сумкой.
Маркетинговая машина сработала моментально: Dolce & Gabbana выпустили коллекцию, ставшую идеальным объектом для инстаграм-снимков (и пригласили блогеров для показа), Fendi основали платформу «F is for F...» с площадкой для творчества и покупок (в проекте поучаствовали два человека из Петербурга — каллиграф Покрас Лампас и паркурщик Эрик Мухаметшин), а Демна Гвасалия сделал худи с идеальными цитатами для «Вконтакте» («Пусть мосты, которые мы сжигаем, освещают наш путь»). В рекламные кампании стали приглашать кумиров молодежи: Джейдена Смита и Селену Гомез (Louis Vuitton), Рианну и A$AP Rocky (Dior), Тилан Блондо и Пресли Гербера (Dolce & Gabbana). А Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года, подвинув с этого места 14-кратную чемпионку по заработку Жизель Бундхен.
«Мода уже давно перестала быть искусством, — объяснил фэшн-аналитик Сью Эванс, — это самый обычный бизнес. И как в любом другом бизнесе, здесь нужно думать, как быть успешным и делать деньги. Сейчас никто не стремится произвести переворот — вместо этого анализируют продажи прошлого сезона и смотрят, на что был хороший отклик, а от чего следует отказаться». И очевидно, от работы с 18-летними пока отказываться никто не планирует.
Возвращение супермоделей
Вместе с популярностью «social models» (моделей, заработавших славу в социальных сетях), случился массовый камбэк супермоделей. Связано это, в первую очередь, с расширением стандартов красоты, ностальгией по 90-м и юбилеем крупнейших модных домов. 78-летняя Верушка — муза Сальвадора Дали, Ирвина Пенна и Микеланджело Антониони — стала лицом коллекции Acne Studios, скандальная модель Calvin Klein Брук Шилдс возобновила сотрудничество с брендом, раздевшись в осенне-зимней съемке, а 47-летняя Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму едва ли не всех крупных показов, в том числе для Versace. Вместе с ней 20-летие «правления» Донателлы Версаче отпраздновали Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Хелена Кристенсен и Карла Бруни, которые снова блеснули (во всех смыслах этого слова) на миланской Неделе моды.
«Папы» в моде
Нет, речь не о прощании с чайлдфри — а о культе отцовского стиля на подиуме. Первым играть на чувствах семейных людей начал Демна Гвасалия: на весенне-летнем мужском показе Balenciaga дефилировали не только жеманные модели, но и мужчины в возрасте, которые будто случайно зашли на шоу по пути из гаража или супермаркета. На них были пиджаки не по размеру, прямые джинсы, коричневые лоферы, а также «гавайские» рубашки и очки Нео из «Матрицы» — две шаблонные вещи пролетариата в отпуске. Ту же линию Гвасалия гнул в лукбуках Balenciaga и марки Vetements: в первом появились седовласые мужчины с детьми на руках, во втором — полноценные многодетные семьи.
К модному «параду отцов» присоединились британский Martine Rose, французский Pigalle и японский Junya Watanabe, которые одели пап «с иголочки» и показали, что они могут выглядеть по-другому. Тенденциозные комплекты из жесткого денима, офисные костюмы с огромными плечами, брюки-шаровары цвета хаки и униформа для бега с шелковым платком — одежда категории «дом-работа-дом» теперь не такая скучная и чопорная.
Перестановки в модных домах
Картина того, как стоит во главе брендов и руководит созданием коллекций, меняется с каждым днем. Кристофер Бейли ушел из Burberry, проработав в одном из главных фэшн-домов Британии 16 лет. Фиби Файло покинула Celine — в десятилетний юбилей сотрудничества с маркой. Грузино-петербургский дизайнер Давид Кома оставил пост креативного директора Mugler — теперь его занимает один из экс-членов команд Loewe, Narciso Rodriguez и Acne Studios Кейси Кэдуолладер. Но самые значительные перестановки произошли в Helmut Lang: после продолжительного кризиса бренда его решили превратить в редакцию — с выпуском коллекций шесть раз в год и сменяющими друг друга дизайнерами. Первым свой весенне-летний «номер» (под руководством редактора Dazed & Confused Изабеллы Берли) выпустил Шейн Оливер из марки из Hood By Air. Деконструированные куртки, сапоги с «отворотами», прозрачные кейсы и сумки-газеты (как и явно увеличившиеся продажи) показали, что эксперимент Helmut Lang провернули не зря.
Коллаборации
Для укрепления взаимоотношений с миллениалами, расширения аудитории и обновления ассортимента чем-то кардинально новым крупные бренды стали сотрудничать с масс-маркетом и аутдор-сегментом. Louis Vuitton объединился с уличной маркой Supreme, сделав несвойственные его футуристичной стилистике вещи, Karl Lagerfeld создал коллекцию с Vans, обогатив монохромные архитектурные коллекции скейтерскими слипонами, H&M договорился с Erdem, выпустив настоящие кутюрные платья, высококачественные лоферы и доступные каждому футболки, а Гоша Рубчинский поработал с Burberry, доказав, что может делать не только спортивные олимпийки. Каждая из этих коллабораций была раскуплена в считанные часы — предзаказы, очереди, скандалы из-за их эксклюзивности. И это то, что продолжают ждать от моды не меньше, чем от музыкальной сферы — неожиданные дуэты всегда продаются лучше соло.
Модные и дорогие скотчи, лопаты и унитазы
Придумывать новшества и технологии в дизайне одежды — для слабаков. Премиальные бренды — от Prada до Supreme — нашли себе дело поинтереснее и теперь ходят по супермаркетам, клея лейблы на все, что попалось под руку. Зачем? Чтобы вызвать недоумение, поймать «хайп» и получить полный солд-аут «хозяйственно-бытовой» коллекции. Пояс-скотч от Raf Simons за 12 000 рублей, кожаный пакет от Balenciaga за 1000 долларов, а также крафтовый мешок для бургера от Jil Sander, кабельные стяжки от Christopher Kane и «фаллический» брелок от Jonathan Anderson показывают — мода прячется во всем, что нас окружает.
Фото: Vogue.com, Pinterest, архивы пресс-служб
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