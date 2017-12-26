Шуба с лицами Софи Лорен и Грейс Келли, «попугайная» рубашка и другие вещи Stella McCartney в ДЛТ
В ДЛТ приехали вещи от главной сторонницы эко-моды Стеллы Маккартни: рубашка с надписью «All Is Love», костюмы с тропическими (и «попугайными») принтами, джемпер песочного цвета в рубчик и металлизированные броги на высокой платформе. Но главным предметом новой resort-коллекции стала шуба с лицами кинодив 1950-1960-х годов — Софи Лорен и Грейс Келли. Разумеется, сделана она из искусственного меха — по мотивам полотен Роя Лихтенштейна и Джеймса Розенквиста.
Одежда, обыгранная Стеллой в лукбуке и видео-ролике со стендап-выступлениями, уже продается на 3 этаже универмага. В скором времени к арт-шубе (стоимостью 115 000 рублей) присоединятся другие вещи из этой restort-коллекции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.