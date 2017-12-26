35 идеальных платьев для празднования Нового года

Символика, оттенок года и цвет по восточному календарю во многом влияют на выбор образа к Новому году. Но если женщина увидела «то самое платье», ее не смутят даже советская стилистика, темная гамма и неактуальный фасон. Такие «catchy»-платья традиционно делают бренды Self-Portrait, Balenciaga и Rachel Zoe, прилагающие лукбук-инструкцию по их безошибочной носке. Первый предлагает сочетать наряд с плотными колготками и минималистичной обувью на шпильке, второй — с яркими сапогами-чулками, а третий — с блестящими серебристыми лодочками.