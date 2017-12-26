35 идеальных платьев для празднования Нового года

Когда компания, подарки и место встречи нового года выбраны, остается последнее — найти универсальное (и очень красивое) платье для празднования. Провести фэшн-рейд нам не помешали ни магазинные очереди, ни снежная буря: раскрываем, где прячутся самые классные варианты для вечеринки. 

  • Dolce & Gabbana, 89 950 рублей (ДЛТ)

  • Ashish, 77 900 рублей (nevsky152)

  • Antonio Marras, 148 450 рублей (Bosco)

  • Prada, 34 000 рублей (Farfetch) 

  • Akhmadullina Dreams, 5999 рублей (ТК «Невский центр»)

Символика, оттенок года и цвет по восточному календарю  во многом влияют на выбор образа к Новому году. Но если женщина увидела «то самое платье», ее не смутят даже советская стилистика, темная гамма и неактуальный фасон. Такие «catchy»-платья традиционно делают бренды Self-Portrait, Balenciaga и Rachel Zoe, прилагающие лукбук-инструкцию по их безошибочной носке. Первый предлагает сочетать наряд с плотными колготками и минималистичной обувью на шпильке, второй — с яркими сапогами-чулками, а третий — с блестящими серебристыми лодочками.

  • Self-Portrait, 23 300 рублей (Babochka)

  • Hilfiger Collection, 28 693 рублей (Tommy Hilfiger) 

  • Alex Perry, 65 477 рублей (Farfetch)

  • Ground-Zero, 14 320 рублей (Au Pont Rouge)

  • Self-Portrait, 32 600 рублей (Bosco) 

  • Uniqlo U, 1999 рублей (UNIQLO)

  • Diane Von Furstenberg, 128 000 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 999 рублей (Befree) 

  • Terekhov, 89 300 рублей (Babochka)

  • Marni, 89 950 рублей (ДЛТ)

Некоторые марки, даже если они специализируются на выпуске базовой, андеграундной или верхней одежды, включают в осенне-зимние серии две-три нарядные модели. Это, как правило, платья с открытыми плечами и декольте (Off-White), однотонные варианты А-силуэта (UNIQLO) и тенденциозные сегодня комбинации (Tommy Hilfiger), которые можно носить и на голое тело, и на теплый бадлон.

  • Tom Tailor Denim, 4999 рублей (Tom Tailor) 

  • Carven, 12 200 рублей (Au Pont Rouge)

  • Off-White, 43 018 рублей (Farfetch) 

  • Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Rachel Zoe, 46 000 рублей (Babochka)

  • «Соня Мармеладова», 13 491 рубль («Соня Мармеладова»)

  • Balmain, 253 000 рублей (ДЛТ)

  • SubbotaLabel, 8000 рублей (Subbota Showroom)

  • Ashish, 123 500 рублей (nevsky152)

  • Mary Katrantzou, 32 970 рублей (Au Pont Rouge)

Самые праздничные аутфиты сезона вдохновлены 2000-ми — это «дискобольные» платья на бретелях (SubbotaLabel), золотистые футляры с бахромой (Balmain) и кислотные модели из бархата (Antonio Marras). Ну и как же в Новый год без нарядов принцесс, которые можно найти у спонсора образов для сериала «Царство» (Marchesa Notte) и автора лукбука с русскими княгинями (So Number One).

  • Marchesa Notte, 33 525 рублей (Farfetch) 

  • Tommy Hilfiger, 13 993 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Gate31, 7490 рублей (Freedom Store)

  • Peter Pilotto, 40 360 рублей (Au Pont Rouge) 

  • So Number One, 18 000 рублей (So Number One)

  • Louis Vuitton, 55 000 рублей (Louis Vuitton)

  • Befree, 1619 рублей (Befree)

  • Balenciaga, 117 500 рублей (ДЛТ)

  • Volant, 7000 рублей (Subbota Showroom)

  • Top 20 studio, 11 570 рублей (lomonosova22)

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