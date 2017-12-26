35 идеальных платьев для празднования Нового года
Когда компания, подарки и место встречи нового года выбраны, остается последнее — найти универсальное (и очень красивое) платье для празднования. Провести фэшн-рейд нам не помешали ни магазинные очереди, ни снежная буря: раскрываем, где прячутся самые классные варианты для вечеринки.
Символика, оттенок года и цвет по восточному календарю во многом влияют на выбор образа к Новому году. Но если женщина увидела «то самое платье», ее не смутят даже советская стилистика, темная гамма и неактуальный фасон. Такие «catchy»-платья традиционно делают бренды Self-Portrait, Balenciaga и Rachel Zoe, прилагающие лукбук-инструкцию по их безошибочной носке. Первый предлагает сочетать наряд с плотными колготками и минималистичной обувью на шпильке, второй — с яркими сапогами-чулками, а третий — с блестящими серебристыми лодочками.
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Self-Portrait, 23 300 рублей (Babochka)
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Hilfiger Collection, 28 693 рублей (Tommy Hilfiger)
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Alex Perry, 65 477 рублей (Farfetch)
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Ground-Zero, 14 320 рублей (Au Pont Rouge)
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Self-Portrait, 32 600 рублей (Bosco)
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Uniqlo U, 1999 рублей (UNIQLO)
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Diane Von Furstenberg, 128 000 рублей (ДЛТ)
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Befree, 999 рублей (Befree)
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Terekhov, 89 300 рублей (Babochka)
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Marni, 89 950 рублей (ДЛТ)
Некоторые марки, даже если они специализируются на выпуске базовой, андеграундной или верхней одежды, включают в осенне-зимние серии две-три нарядные модели. Это, как правило, платья с открытыми плечами и декольте (Off-White), однотонные варианты А-силуэта (UNIQLO) и тенденциозные сегодня комбинации (Tommy Hilfiger), которые можно носить и на голое тело, и на теплый бадлон.
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Tom Tailor Denim, 4999 рублей (Tom Tailor)
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Carven, 12 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Off-White, 43 018 рублей (Farfetch)
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Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Rachel Zoe, 46 000 рублей (Babochka)
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«Соня Мармеладова», 13 491 рубль («Соня Мармеладова»)
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Balmain, 253 000 рублей (ДЛТ)
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SubbotaLabel, 8000 рублей (Subbota Showroom)
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Ashish, 123 500 рублей (nevsky152)
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Mary Katrantzou, 32 970 рублей (Au Pont Rouge)
Самые праздничные аутфиты сезона вдохновлены 2000-ми — это «дискобольные» платья на бретелях (SubbotaLabel), золотистые футляры с бахромой (Balmain) и кислотные модели из бархата (Antonio Marras). Ну и как же в Новый год без нарядов принцесс, которые можно найти у спонсора образов для сериала «Царство» (Marchesa Notte) и автора лукбука с русскими княгинями (So Number One).
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Marchesa Notte, 33 525 рублей (Farfetch)
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Tommy Hilfiger, 13 993 рублей (Tommy Hilfiger)
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Gate31, 7490 рублей (Freedom Store)
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Peter Pilotto, 40 360 рублей (Au Pont Rouge)
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So Number One, 18 000 рублей (So Number One)
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Louis Vuitton, 55 000 рублей (Louis Vuitton)
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Befree, 1619 рублей (Befree)
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Balenciaga, 117 500 рублей (ДЛТ)
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Volant, 7000 рублей (Subbota Showroom)
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Top 20 studio, 11 570 рублей (lomonosova22)
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