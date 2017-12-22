Российские дизайнеры сделали платья-картины по мотивам полотен Амедео Модильяни
Алиса и Юля Рубан, которые уже восемь лет делают «сестринскую» марку Ruban, запустили кутюрную линию одежды. В первую коллекцию — сложнейшую по исполнению и разную по форме — вошли 11 образов по мотивам картин Амедео Модильяни. Впечатление от его полотен, увиденных дизайнерами в музее Цюриха несколько лет назад, оставило огромный след в работе над платьями из шелковой органзы, бархата, кружева и перьев.
В лукбуке, который больше напоминает книгу об искусстве, снялись гимнастка Арина Шарапа и призер Юношеских Олимпийских игр Виктория Лигузова. Они делают пируэты и переворачивают платья-картины с ног на голову, показывая их многослойность и похожие на морскую пену оборки. Все вещи из новой коллекции, в том числе топы с надписями, пиджаки-фартуки и тренчи можно будет купить только в Москве (как это уже сделала, к примеру, Ксения Собчак). Ready-to-wear и деми-кутюрная линейки Ruban по-прежнему продаются в ДЛТ на Большой Конюшенной.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.