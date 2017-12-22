Владелец Zara Амансио Ортега уходит из компании — и закрывает 16 магазинов бренда в Европе
Самый богатый человек в фэшн-индустрии, владелец Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque и Oysho Амансио Ортего покидает свои посты — об этом пишет издание Fashion United. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Zara выставила на продажу 16 магазинов в Европе: 14 из них расположены в Испании и два — в Португалии. Доберется ли волна ликвидации масс-маркет брендов до России, пока неизвестно.
Напомним, в 2011 году Амансио оставил должность руководителя Inditex — компании, которая занимается ритейлом марок. Ее президентом стал Пабло Исла, который сегодня занимает третье место в списке лучших руководителей в мире по версии Harvard Business Review. Уход Ортега из собственной фирмы не помешал ему в 2016 году стать самым богатым человеком на планете — по подсчетам Forbes он обогнал Билла Гейтса на 100 миллионов долларов.
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