Владелец Zara Амансио Ортега уходит из компании — и закрывает 16 магазинов бренда в Европе

Напомним, в 2011 году Амансио оставил должность руководителя Inditex — компании, которая занимается ритейлом марок. Ее президентом стал Пабло Исла, который сегодня занимает третье место в списке лучших руководителей в мире по версии Harvard Business Review. Уход Ортега из собственной фирмы не помешал ему в 2016 году стать самым богатым человеком на планете — по подсчетам Forbes он обогнал Билла Гейтса на 100 миллионов долларов.