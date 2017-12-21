Покупка недели: мятая и грязная сумка Givenchy за 100 000 рублей

Год, вошедший в историю определением «ugly fashion», заканчиваем с сумкой Pandora от Givenchy. Классическая модель, которую любят Кейт Бекинсейл, Аманда Сейфрид и Кристина Агилера, в весенне-летней коллекции была жестоко истерзана дизайнерами: теперь на ней заломы, неровные кроя и грязь. Такая нарочитая небрежность становится главным акцентом лука: сумка «уравновешивает» образ и снижает градус его претенциозности. Отличный вариант для разноцветных шуб, одежды в стиле power-dressing и многомиллионных аксессуаров.