Покупка недели: мятая и грязная сумка Givenchy за 100 000 рублей

Год, вошедший в историю определением «ugly fashion», заканчиваем с сумкой Pandora от Givenchy. Классическая модель, которую любят Кейт Бекинсейл, Аманда Сейфрид и Кристина Агилера, в весенне-летней коллекции была жестоко истерзана дизайнерами: теперь на ней заломы, неровные кроя и грязь. Такая нарочитая небрежность становится главным акцентом лука: сумка «уравновешивает» образ и снижает градус его претенциозности. Отличный вариант для разноцветных шуб, одежды в стиле power-dressing и многомиллионных аксессуаров. 

Pandora Givenchy уже продается в Петербурге, на 1 этаже универмага ДЛТ. Стоимость модели среднего размера (в которую поместятся бумаги А4, кошелек, смартфон и ключи) — 99 500 рублей. 

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Автор: Алина Малютина
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Места: ДЛТ
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