Что покупать в коллекциях INCITY?

За последние пару лет бренд демократичной одежды INCITY сильно изменился — теперь его коллекции включают сразу несколько разноплановых линеек. Так, все зимняя одежда поделена на стили — хипповые 70-е, романтичное рококо, мотивы полотен Дега и «Русских сезонов» Дягилева, а также китайский шик, и вернувшийся в этом сезоне «бохо». На полках INCITY соседствуют вечерние платья с глиттером, объемные «лыжные» свитеры, полупрозрачные блузы с цветочным принтом, обтягивающие вязаные наряды, строгие офисные пиджаки и инфантильные шелковые халаты (которые можно носить за пределами спальни).