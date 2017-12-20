Что покупать в коллекциях INCITY?
За последние пару лет бренд демократичной одежды INCITY сильно изменился — теперь его коллекции включают сразу несколько разноплановых линеек. Так, все зимняя одежда поделена на стили — хипповые 70-е, романтичное рококо, мотивы полотен Дега и «Русских сезонов» Дягилева, а также китайский шик, и вернувшийся в этом сезоне «бохо». На полках INCITY соседствуют вечерние платья с глиттером, объемные «лыжные» свитеры, полупрозрачные блузы с цветочным принтом, обтягивающие вязаные наряды, строгие офисные пиджаки и инфантильные шелковые халаты (которые можно носить за пределами спальни).
В 2013-м марка стала развивать линию женского белья DESEO и даже открыла монобрендовые магазины/ Внутри — кружевные комплекты, бюстгальтеры оттенка «красный гренадин» и домашние пижамы как один из вариантов подарка на Новый год. Диапазон цен — от 199 рублей — в сочетании с качеством уже несколько лет влекут покупателей в INCITY не только в регионах, но и городах-миллионниках.
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