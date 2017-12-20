Герои с картин Модильяни, Сезана, Гогена и Боттичелли «оделись» к грядущим морозам

Зимой нужно согревать не только себя, но и друг друга, — подумали в Lady.mail.ru и одели в теплые свитеры героев предметов искусства. Венере с картины Боттичелли достался коричневый «утеплитель» Saulidi, девушкам Модильяни — «лыжные» варианты 8pm и Joseph, а Леде, позировавшей для Сезана с лебедем, — минималистичный джемпер MSGM. Такие кампейны можно и на витрину, и в Государственный Эрмитаж! 

  • Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», свитер Saulidi

  • Поль Сезанн «Леда с лебедем». Свитер MSGM

  • Анри Матисс «Танец», свитеры (по часовой стрелке с зеленого) ESSENTIEL ANTWERP, Coohem, Isabel Marant, Golden Goose Deluxe, The Elder Statesman

  • Поль Гоген «Ваирумати», свитер Twin-Set

  • Эдуард Мане «Олимпия». Свитер Joseph

  • Амедео Модильяни «Сидящая обнаженная», свитер Joseph; «Обнаженная с рыжими волосами», свитер 8pm

  • Франсиско Гойя «Маха обнаженная», свитер Balenciaga

 

В прошлом году мы тоже пытались одеть арт-объект — подопытным выступил Давид у Анненкирхе на Кирочной улице.

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