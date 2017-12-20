Герои с картин Модильяни, Сезана, Гогена и Боттичелли «оделись» к грядущим морозам

Зимой нужно согревать не только себя, но и друг друга, — подумали в Lady.mail.ru и одели в теплые свитеры героев предметов искусства. Венере с картины Боттичелли достался коричневый «утеплитель» Saulidi, девушкам Модильяни — «лыжные» варианты 8pm и Joseph, а Леде, позировавшей для Сезана с лебедем, — минималистичный джемпер MSGM. Такие кампейны можно и на витрину, и в Государственный Эрмитаж!