Герои с картин Модильяни, Сезана, Гогена и Боттичелли «оделись» к грядущим морозам
Зимой нужно согревать не только себя, но и друг друга, — подумали в Lady.mail.ru и одели в теплые свитеры героев предметов искусства. Венере с картины Боттичелли достался коричневый «утеплитель» Saulidi, девушкам Модильяни — «лыжные» варианты 8pm и Joseph, а Леде, позировавшей для Сезана с лебедем, — минималистичный джемпер MSGM. Такие кампейны можно и на витрину, и в Государственный Эрмитаж!
-
Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», свитер Saulidi
-
Поль Сезанн «Леда с лебедем». Свитер MSGM
-
Анри Матисс «Танец», свитеры (по часовой стрелке с зеленого) ESSENTIEL ANTWERP, Coohem, Isabel Marant, Golden Goose Deluxe, The Elder Statesman
-
Поль Гоген «Ваирумати», свитер Twin-Set
-
Эдуард Мане «Олимпия». Свитер Joseph
-
Амедео Модильяни «Сидящая обнаженная», свитер Joseph; «Обнаженная с рыжими волосами», свитер 8pm
-
Франсиско Гойя «Маха обнаженная», свитер Balenciaga
В прошлом году мы тоже пытались одеть арт-объект — подопытным выступил Давид у Анненкирхе на Кирочной улице.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.