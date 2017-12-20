В Петербург приехали культовые вещи Versace: вечерние платья и рубашки с «позолотой»
Среди брендов ДЛТ пополнение — теперь в универмаге продаются вещи Versace: шелковые бомберы, укороченные кожаные куртки, легкие топы с яркими принтами и вечерние платья геометричного кроя без рукавов. На большинстве красуются знаковые для марки узоры — Донателла Версаче, которая в этом году празднует 20 лет у руля компании, нашла их в архивах 90-х годов и «вплела» в фасоны коллекций resort и ready-to-wear.
В рекламе последней снялись Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Кристи Тарлингтон, Ирина Шейк, Жизель Бундхен и дочь Синди Кроуфорд — Кайя Гербер. Они позируют перед камерой в комбинезонах с триптихом Уорхола, платьях с обложками Vogue за разные годы, брюках с леопардовым принтом и архитектурных жакетах с заклепками: эти вещи ожидаются в Петербурге только в конце зимы 2018-го, но их уже можно предзаказать в ДЛТ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.