В Петербург приехали культовые вещи Versace: вечерние платья и рубашки с «позолотой»

В рекламе последней снялись Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Кристи Тарлингтон, Ирина Шейк, Жизель Бундхен и дочь Синди Кроуфорд — Кайя Гербер. Они позируют перед камерой в комбинезонах с триптихом Уорхола, платьях с обложками Vogue за разные годы, брюках с леопардовым принтом и архитектурных жакетах с заклепками: эти вещи ожидаются в Петербурге только в конце зимы 2018-го, но их уже можно предзаказать в ДЛТ.