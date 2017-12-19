Над чем мода смеялась в 2017-м? Трико Лолиты, «СупримМания» и Лагерфельд на рынке

Костюмы Met Gala-2017

После ежегодного майского Бала Института Костюма мы выпускаем два материала — один о самых эффектных нарядах красной дорожки, другой — о мемах, придуманных по их мотивам. По количеству шуток всегда побеждает Рианна — ее платье 2015-го года от китайского дизайнера Гуо Пей сравнивали с яичницей и пиццей, подогретых на «огненной» шляпе Сары Джессики Паркер. В 2017-м певица отличилась нарядом-оригами Comme des Garcons, который позже косплеили набором обычных лохмотьев и даже «сажали» на голову беременной Бейонсе. Хотя мемов с Met Gala было бы достаточно и без нее — спасибо Кендалл Дженнер в наряде пасечника, развалившемуся на ступеньках Пи Диддди и Белле Хадид, похожую (и это не мы придумали!) на червяка из фильма «Люди в Черном».