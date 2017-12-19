Над чем мода смеялась в 2017-м? Трико Лолиты, «СупримМания» и Лагерфельд на рынке
Вспомнили, над чем мир моды смеялся в этом году: страсть Яны Рудковской к Louis Vuitton, Лолиту Милявскую в попытке повторить образ Дженнифер Лопез и Джона Сноу в дешевом ковре от IKEA.
Фабрика мемов от @siduations
Одна из главных фэшн-находок этого года — фотохудожник Синди Праватиотин, который соединяет фото с показов и жизненные ситуации. Его игра с фотошопом доводит моделей Chanel до бургерной, Джиджи Хадид — до поездок в метро, а Карла Лагерфельда — до рынка в Бутово. Мы признали @siduations новым словом в рекламных кампаниях и отдали ему звание самого смешного инстаграма о моде — референсы к «Служебному роману», «Американскому психопату» и эстетике русских рейвов не оставили нам выбора.
Мантия Джона Сноу из ковра IKEA
Оказалось, что IKEA выпускает не только предметы для дома, но и экипировку для героев «Игры Престолов». Об этом стало известно со слов костюмера сериала Мишель Клэптон, признавшейся, что мантии Джона Сноу и Тириона Ланнистера сшиты из дешевых ковров «Лудде». IKEA даже выпустила мануал по превращению бытовой детали в полноценный плащ «Vinter Skuldevarmer», а после придумала свою версию железного трона — из унитаза и чистящих «ершиков».
Костюмы Met Gala-2017
После ежегодного майского Бала Института Костюма мы выпускаем два материала — один о самых эффектных нарядах красной дорожки, другой — о мемах, придуманных по их мотивам. По количеству шуток всегда побеждает Рианна — ее платье 2015-го года от китайского дизайнера Гуо Пей сравнивали с яичницей и пиццей, подогретых на «огненной» шляпе Сары Джессики Паркер. В 2017-м певица отличилась нарядом-оригами Comme des Garcons, который позже косплеили набором обычных лохмотьев и даже «сажали» на голову беременной Бейонсе. Хотя мемов с Met Gala было бы достаточно и без нее — спасибо Кендалл Дженнер в наряде пасечника, развалившемуся на ступеньках Пи Диддди и Белле Хадид, похожую (и это не мы придумали!) на червяка из фильма «Люди в Черном».
Королева Елизавета II в «хайповых» нарядах
Английская королева не только самый долгоправящий, но и самый модный монарх в истории. На фоне ее стеганых пальто, шелковых косынок и платьев кислотно-зеленого цвета наряды Кейт Миддлтон (и уж тем более Мэган Маркл) кажутся тщетными попытками поиграть в моду. В этом году Рианна решила выказать уважение вкусам Елизаветы II и нарядить ее в молодежные луки от Gucci, Chanel и Saint Laurent — в футболку с надписями, джинсовые шорты, красную шубу-сердце и костюм, надетый на голое тело. Встречаться лично фэшн-иконам не пришлось — открытку с модными коллажами певица отправила через личный аккаунт в инстаграме.
Купальник в виде мужской волосатой груди
Прощайте стильные монокини и бюстгальтеры с люверсами! В этом году мы нашли купальник, который стопроцентно поймает все взгляды на пляже. Компания Beloved Shirts, известная принтами со злобными собаками и дедом Гарольдом, выпустила модель с имитацией мужской волосатой груди и торса (а точнее пивного животика). Она быстро прижилась у шопоголиков «Алиэкспресса», которые опробовали покупку в ванной, но так и не решились выйти в ней на люди.
Екатерина Андреева — новая фэшн-звезда
Наш ответ Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен и Адриане Лиме — ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева. В уходящем году ее луки обсуждали не меньше, чем «переход» Андрея Малахова и увольнение Александра Маслякова — всему виной пиджак Saint Laurent «Too late» и джемпер, призывающий «пить воду, а не красненькое». Мы (вместе с фолловерами телезвезды) пытались понять, несут ли надписи на одежде послания обществу, но после еще более странных видео в ее инстаграме (с фуражками, королевскими мантиями, масками для лица с «золотишком» и репортажами из «гримерочки, которая маловата») решили следить за стихийными перевоплощениями Екатерины, не ища смысла.
Леонардо Ди Каприо с пакетом, привязанным к шортам
В конце июля Леонардо ДиКаприо неожиданно для себя сделал модное заявление, выйдя из дома с целлофановым пакетом, привязанным к шортам. Под тяжестью того, что в нем находилось (а судя по весу, это была статуэтка «Оскар», не иначе), они опустились до самых колен, явив папарацци клетчатое белье актера. Мир до сих пор гадает, что это было: интерпретация тренда на поясные сумки или простое нежелание таскать ношу в руках? Так или иначе, GQ назвал Лео законодателем «ленивого» стиля, а пользователи соцсетей восхитились его непринужденностью.
«СупримМания»
Ограниченный тираж коллекции Louis Vuitton и Supreme свел всех с ума: те, кто успел купить красно-белые сумки, футболки и чехлы для айфона, хвастались ими в сети, а другие тихо их ненавидели. Яна Рудковская, машущая фирменным платком в камеру, Филипп Киркоров, танцующий в худи под трек Fillip Carti — Magnolia, и Максим Галкин, объясняющий значение слова «коллаборация» — видео с негласными амбассадорами марки курсировали по интернету, собирая нецензурные комментарии. Специально для хейтеров Supreme даже выпустил брендированный кирпич — хотя и его «простым смертным» получить было сложно из-за цены в 1000 евро и лимитированного выпуска.
Комбидресс Лолиты Милявской
После выступления Лолиты Милявской на закрытии музыкального фестиваля «Жара» — в пятнистом комбинезоне как у Дженнифер Лопес — мы собрали экстренное совещание, где с фотографом, дизайнером и историком моды обсудили, насколько законно (и безопасно для окружающих) выходить в таком образе в свет. Пока эксперты думали, кого звезда напоминает больше — Черепашку Ниндзя или Моану — интернет-пользователи выпустили десяток мемов, где назвали певицу «русским ответом на санкции».
Фото: Instagram. Twitter, Facebook
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