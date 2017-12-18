Шпильки, шлепки, трико и другие вещи, в которых нельзя ходить депутатам Петербурга
В строгом дресс-коде Законодательного собрания Петербурга весь год появлялись новые детали. «Деловой Петербург» собрал все, что можно и нельзя надевать, собираясь в Мариинский дворец, и даже составил инструкцию, как привести костюм в соответствие с правилами городского парламента.
-
Фото: Алена Марченко
Законодательное собрание Петербурга может претендовать на звание учреждения с самым строгим дресс-кодом. Еще в 2016 году СМИ рассказывали, что в Мариинский дворец закрыли доступ посетительницам на шпильках и тем, кто решил одеться «как на вечеринку». Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поспешил успокоить любительниц броских нарядов и высоких каблуков, заявив: «Ходите, пожалуйста, на каблуках. Вы все симпатично выглядите. Конечно, ходите, как вам удобно, в красивой одежде, вы молодые еще, да и взрослые — одевайтесь в соответствии с модой».
Тогда он пояснил, что информация об ограничениях в нарядах обычных посетителей ЗакСа сильно преувеличена, речь шла о том, чтобы беречь Мариинский дворец. Правда, всего несколько месяцев спустя Вячеслав Макаров за неподобающий внешний вид отчитал чиновницу Комитета по градостроительству и архитектуре — она появилась на заседании ЗакСа в зеленом кардигане. Спикер сакцентировал внимание на наряде сотрудницы Смольного и заметил: «Вы бы еще в халате пришли или в пижаме!».
Без штанов и без галстука
Очередная глава в летописи уместных для Мариинского дворца дресс-кодов началась, когда там запретили появляться без галстуков. Требование неожиданно коснулось не только депутатов, но и обычных посетителей, к примеру тех, кто решил наведаться в приемную одного из парламентариев. О случае, когда в здание ЗакСа не пустили посетителя без галстука, рассказал депутат Борис Вишневский. «Только что не мог пройти начальник Госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов, который шел на встречу с главой комиссии ЗакСа Еленой Киселевой. Я снял свой галстук и отдал ему — меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили», — писал он в Facebook в сентябре этого года.
Заявление парламентария спровоцировало волну новых подробностей о том, что можно и что нельзя надевать в Мариинский дворец. «Никогда не будут появляться в Законодательном собрании люди в шлепанцах, халатах, шортах. Никогда такого быть не должно. Подчеркиваю, сотрудники аппарата выполняют распоряжение председателя. Когда кто-то из депутатов придет без штанов, передайте этому депутату, пригласите меня, посмотрите, что тогда будет», — откликнулся на пост Бориса Вишневского Вячеслав Макаров.
Смельчаков, решивших посмотреть «что тогда будет» пока не нашлось, но надо полагать, что без штанов в Мариинский дворец лучше не приходить, точно так же, как в халатах, шлепанцах и шортах.
По-свински или по-клоунски
С галстуками все оказалось не так-то просто: выяснилось, что любой галстук для прохода в здание ЗакСа не подойдет. В середине сентября «Открытая Россия» раздавала их у входа в Мариинский дворец. Помощник депутата от «Яблока» Михаила Амосова Владимир Силантьев взял галстук и попытался зайти в здание. Но безуспешно: начальница управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина отобрала у помощника депутата пропуск.
За пару дней до этого события глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов устроил на своей странице в Facebook весьма необычный аукцион. Лотом стал галстук «для прохода в Законодательное собрание». Предмет гардероба был маркирован пометкой 18+, так как на нем были изображены свиньи в весьма легкомысленных видах. Впрочем, к рисунку на галстуках, кажется пока действительно никаких отдельных требований не предъявлялось. Стартовая цена лота составляла 500 рублей, но был продан он в итоге в 7 раз дороже депутату муниципального совета Даниилу Кену.
Багаж не принимается
Последней вехой в истории с дресс-кодом на момент написания материала стал запрет на пронос рюкзаков в зал заседаний петербургского парламента. Так в середине декабря «из соображений безопасности» в зал не пустили журналистку «Коммерсанта» Марию Карпенко. Документ, в соответствии с которым в зал заседаний теперь нельзя попасть с этим предметом гардероба, журналистам не продемонстрировали. Позже выяснилось, что подобный прецедент уже был — ранее в зал пытались не пустить сотрудницу «Фонтанки» Венеру Галееву. О том, можно ли приходить с рюкзаками мужчинам пока ничего не известно, но надо думать, что «соображения безопасности» для всех едины.
По материалам «Делового Петербурга»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.