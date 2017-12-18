Без штанов и без галстука

Очередная глава в летописи уместных для Мариинского дворца дресс-кодов началась, когда там запретили появляться без галстуков. Требование неожиданно коснулось не только депутатов, но и обычных посетителей, к примеру тех, кто решил наведаться в приемную одного из парламентариев. О случае, когда в здание ЗакСа не пустили посетителя без галстука, рассказал депутат Борис Вишневский. «Только что не мог пройти начальник Госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов, который шел на встречу с главой комиссии ЗакСа Еленой Киселевой. Я снял свой галстук и отдал ему — меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили», — писал он в Facebook в сентябре этого года.

Заявление парламентария спровоцировало волну новых подробностей о том, что можно и что нельзя надевать в Мариинский дворец. «Никогда не будут появляться в Законодательном собрании люди в шлепанцах, халатах, шортах. Никогда такого быть не должно. Подчеркиваю, сотрудники аппарата выполняют распоряжение председателя. Когда кто-то из депутатов придет без штанов, передайте этому депутату, пригласите меня, посмотрите, что тогда будет», — откликнулся на пост Бориса Вишневского Вячеслав Макаров.

Смельчаков, решивших посмотреть «что тогда будет» пока не нашлось, но надо полагать, что без штанов в Мариинский дворец лучше не приходить, точно так же, как в халатах, шлепанцах и шортах.