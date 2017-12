45 модных и универсальных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей

В виш-лист под занавес года традиционно попадает все, до чего раньше не доходили руки: «умный» согревающий свитер (UNIQLO), красивый монохромный ежедневник («Подписные издания»), «простительная» футболка (Sorry I’m Not), пушистая маска для сна (Tezenis), магический светильник с единорогом (Twig), термос для домашнего латте (Befree) и моль, превращенная в подозрительно-живую брошь (iDOLL). Ну и как же без сладостей, тем более что в Петербурге собирают вкуснейшие наборы медовых баночек — Be Happy, как и еще 199 других брендов, можно будет найти на праздничной барахолке в пространстве «Порт Севкабель» уже в эти выходные.