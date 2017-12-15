45 модных и универсальных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей
Выбрать подарок парню, подруге, маме, бабушке сложно, если ограничен не только их интересами, но и бюджетом. Мы сократили вам время (и нервы) в поисках и предлагаем четыре десятка разных вариантов — от 200 до 3000 рублей.
Презент на Новый год необязательно должен быть символичным, хотя наши и зарубежные дизайнеры делают такие красивые елочные игрушки (Onegin Gallery), кружки (Paperproducts), носки (St. Friday Socks) и рождественские свитеры (Befree), что их хочется использовать не только в зимние праздники. Орнаменты с оленями, снеговиками, снежинками и имбирными пряниками действительно создают особую атмосферу, даже когда на улице снегогрязь, а на работе — не до корпоративов.
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Дека MAGAMAEV, 2790 рублей («Отдел»)
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Книга Михаила Зыгаря «Империя должна умереть», 520 рублей («Республика»)
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Befree, 799 рублей (Befree)
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Tezenis, 499 рублей (Tezenis)
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Брелок Tommy Hilfiger, 2990 рублей (Tommy Hilfiger)
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St. Friday Socks, 399 рублей (St. Friday Socks)
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Lip Magnet Giorgio Armani, 2800 рублей (Giorgio Armani)
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Мужской кожаный ремень Levi's, 2900 рублей (Levi's)
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Мужской свитер с технологией Heattech от UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)
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Светильник, 2200 рублей («Республика»)
Если вы не адепт банальщины, а подарить (и получить) что-то по-настоящему новогоднее хочется, мы нашли собаку Ипполита, которая как две капли воды похожа на героя Юрия Яковлева из «Иронии судьбы или С лёгким паром!». В такую же теплую шапку-ушанку одета наш издатель Ника Белоцерковская на обложке своей книги с праздничными рецептами «Все под елку». Оба презента можно найти в «Республике» и упаковать в дизайнерскую крафтовую бумагу.
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Paperproducts, 1140 рублей (Designboom)
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Книга Кэлли Блэкмен «100 лет моды в иллюстрациях», 1310 рублей («Республика»)
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Calvin Klein, 2690 рублей (Calvin Klein)
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Значок с Энди Уорхолом, 200 рублей («Подписные издания»)
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Книга Ники Белоцерковской «Все под елку», 810 рублей («Республика»)
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Средство для бритья Chop-Chop, 1500 рублей (Chop-Chop)
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Karl Lagerfeld, 2011 рублей (Farfetch)
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Брошь iDOLL, 900 рублей («Этажи»)
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Sorry I'm Not, 1790 рублей (Au Pont Rouge)
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Органайзер, 2100 рублей («Подписные издания»)
С выбором книг этой зимой особенно просто: девушки до 30 лет мечтают о релизе первого редактора Vogue (и «матери» отечественного глянца) Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка», а мужчины до 50 — о летописи «Империя должна умереть» от бывшего главного редактора «Дождя» Михаила Зыгаря. Склонить на покупку литературы также могут предновогодние скидки: например, «100 лет моды в иллюстрациях» (которую так горячо нам рекомендовала дизайнер Анастасия Докучаева) и бестселлер «Тонкое искусство пофигизма» теперь продаются от 360 до 1300 рублей.
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Насадка на плафон Fatboy, 1150 рублей (Designboom)
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Палетка Naked, 2600 рублей (Urban Decay)
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Tezenis, 499 рублей (Tezenis)
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Arny Praht, 2242 рублей (Arny Praht)
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Мэнсон М. «Тонкое искусство пофигизма», 360 рублей («Республика»)
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Косметичка Artskill, 2200 рублей (Artskill)
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Брошка Билла Трейлора «Портрет Жанны Эбютерн. Модильяни», 320 рублей («Подписные издания»)
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Зеркало Hermitage Museum Shop, 1000 рублей (Au Pont Rouge)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Светильник Twig, 1400 рублей (twig.clan.su)
В виш-лист под занавес года традиционно попадает все, до чего раньше не доходили руки: «умный» согревающий свитер (UNIQLO), красивый монохромный ежедневник («Подписные издания»), «простительная» футболка (Sorry I’m Not), пушистая маска для сна (Tezenis), магический светильник с единорогом (Twig), термос для домашнего латте (Befree) и моль, превращенная в подозрительно-живую брошь (iDOLL). Ну и как же без сладостей, тем более что в Петербурге собирают вкуснейшие наборы медовых баночек — Be Happy, как и еще 199 других брендов, можно будет найти на праздничной барахолке в пространстве «Порт Севкабель» уже в эти выходные.
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Мужская туалетная вода Lacoste L!ve, 2457 рублей (40 мл) (Lacoste)
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Остин Клеон «Кради как художник», 899 рублей («Студия Артемия Лебедева»)
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Джемпер из коллекции Tom Tailor и Наоми Кэмпбелл, 2800 рублей (Tom Tailor)
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Пазл Такаси Мураками на 100 элементов, 2500 рублей (Garage Bookshop)
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Подводка Diorific Vernis Liner Dior, 1950 рублей (Dior)
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Набор значков Befree, 499 рублей (Befree)
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Книга «Frida Kahlo and Diego Rivera» от Hermitage Museum Shop, 2550 рублей (Au Pont Rouge)
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Шарф Tom Tailor, 599 рублей (Tom Tailor)
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Термос Befree, 799 рублей (Befree)
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Набор с медом Be Happy, от 1250 до 1750 в зависимости от размера баночек (Be Happy)
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