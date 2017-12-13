В ДЛТ приехала новогодняя обувь от Jimmy Choo — прямиком из культовой рекламы с Карой Делевинь
К грядущим новогодним праздникам ДЛТ, пропагандирующий голливудскую стилистику «Welcome to the Show», выставил на свои полки, пожалуй, самую праздничную обувь сезона — от Jimmy Choo. В коллекцию, которую в ноябре прорекламировала «вернувшаяся» из кино-индустрии Кара Делевинь, вошли классические модели Lancer и Romy 110, которые малазийский дизайнер усыпал глиттером и украсил градиентом.
Для тех, кто встречает новый год за запуском петард на улице или танцами под главной елкой города, бренд выпустил ботфорты с инкрустированным камнями каблуком и сияющие как дискобол полусапожки. А для любителей плоской удобной подошвы в коллекции есть кроссовки с металлизированными вставками. Вся обувь уже продается в универмаге по ценам от 30 950 (за кроссовки) до 108 500 (за ботфорты) рублей.
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