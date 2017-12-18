От кириллицы до шуб-чебурашек: 8 вещей и тенденций, которые лучше оставить в 2017-м
В новый год нужно вступать с позитивными мыслями, решенными проблемами и классными тенденциями. Мы составили список самых раздражающих вещей 2017-го, которые сожжем на бенгальском огне под бой курантов.
Одежда с надписями
Тренд на кириллицу достиг своего апогея, превратившись из идеи пропаганды русского за рубежом в безвкусицу. Молодые дизайнеры, пытаясь повторить успех Гоши Рубчинского, начинают упражняться в остроумии и выдумывают все более изощренные надписи. А когда идеи кончаются, переносят на футболки и джемперы нецензурные строки из песен «Ленинграда» или ощущения боли от всего, что происходит в стране. «Охрана», «Хайп», «Пустота», «Будет хуже», наименования люксовых брендов — горшочек, не вари!
Меховые тапочки
После того, как Gucci познакомили фэшн-индустрию с «бабушами» и показали, что в меховой обуви на голую ногу вполне себе можно ходить, ее стал копировать без исключения весь масс-маркет. Признайтесь, сколько раз в этом сезоне вы видели в H&M, Zara и Pull & Bear такие модели (и отговаривали себя их не купить)? Выглядят они не как предмет роскоши, а скорее как тапок с запрятанным внутрь котиком. И нам этого котика (который не может вылезти наружу уже целый год) очень и очень жалко.
Фуражки
Если вы думаете, что покупка фуражки как у Беллы Хадид, — ваша фэшн-особенность, осмотритесь по сторонам. Этот головной убор буквально за пару месяцев стал таким же популярным как бейсболки. Устав от засилья и первого, и второго, дизайнеры обратились к ретро-стилистике и выпустили два десятка разнообразных моделей, которые намного красивее (и универсальнее) семейства «козырьковых», — береты, папахи, котелки и ковбойские стетсоны.
Сетчатые колготки под джинсы
Любимый тренд Ольги Бузовой (каемся, мы иногда смотрим ее инстаграм), который ушел в массы так же «прилипчиво» как и ее песни претендует на звание самого пошлого и антимодного. Идея носить сетчатые колготки под рваные джинсы (и обязательно натягивать их до пупа) пришла вместе с эпохой 90-х и царящем внутри нее хаосом, гранжем и авангардом. Предлагаем отправить тенденцию обратно в 20 век и заменить вульгарную перфорацию на утепленные «непродуваемые» легинсы.
Пакеты, китайские палочки и кроксы за 1000 евро
2017-й показал: моду можно делать на пустом месте — хоть из канцелярского скотча, хоть из хозяйственного пакета. Balenciaga скосплеил сумку IKEA и повесил на нее ценник в 2000 евро, Supreme выпустил китайские палочки, перочинный нож и лопату, Prada придумала скрепку за 185 долларов, а Christopher Kane предложил носить кабельные стяжки вместо браслета. Все это сделано для того, чтобы показать силу бренда — и цифры финансовых отчетов (как и популярность слова «хайп») показывают, что идея работает.
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Gosha Rubchinskiy, весна-лето 2016
Олимпийки
Гоша Рубчинский, которому мы «благодарны» за нашу эстетическую подготовку к сдаче норм ГТО, оставил игру с гопкором и начал коллаборацию с классикой. Но олимпийки, треники, узкие очки и прочие пережитки прошлого все еще лежат в нашем гардеробе и даже иногда появляются на красных дорожках. Мы хотим забыть рейверскую стилистику и перейти к моде 2000-х: несмотря на скептичное отношение к этой эпохе в ней есть много хорошего — например, ультрасексуальные платья из глиттера, декольтированные топы и мини-юбки.
Феминизм
Дональд Трамп — главный трендсеттер этого года. Его приход к власти обнаружил необходимость женщин бороться за свои права — не только при помощи митингов, но еще и силами моды. На передний план вышли вещи, которые показывают их тяжелую долю — овесайз-пиджаки, сумки-баулы и футболки с социальными лозунгами. А короткие платья, пиджаки на голое тело и кожаные ботфорты стали виновниками харассмента. Связывать моду и общественные движения — неплохо, но давайте уже одеваться без границ и оглядки на тенденции социума?
Плюшевые шубы
Плюшевые манто стали результатом отказа дизайнеров от использования натурального меха в коллекциях. Только сделали они это не из собственного интереса, а из гнета сторонников PETA. «Заставляете нас заниматься эко-дизайном? Так вот вам одежда, похожая на ковры», — лейтмотивом звучит в коллекциях Yves Salomon, Chloe, Yeezy и марок мидл-сегмента. Носить такую в метро — не жалко и не жарко, но для любых других целей жертва Чебурашки будет напрасной.
Фото: Instagram, Shutterstock
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