От кириллицы до шуб-чебурашек: 8 вещей и тенденций, которые лучше оставить в 2017-м

Меховые тапочки

После того, как Gucci познакомили фэшн-индустрию с «бабушами» и показали, что в меховой обуви на голую ногу вполне себе можно ходить, ее стал копировать без исключения весь масс-маркет. Признайтесь, сколько раз в этом сезоне вы видели в H&M, Zara и Pull & Bear такие модели (и отговаривали себя их не купить)? Выглядят они не как предмет роскоши, а скорее как тапок с запрятанным внутрь котиком. И нам этого котика (который не может вылезти наружу уже целый год) очень и очень жалко.