Алена Ахмадуллина показала свою версию одежды для олимпийской сборной России
Пока МОК запрещает спортивную форму от Zasport и решает, во что одеть «нейтральных» спортсменов, дизайнер Алена Ахмадуллина предлагает свою версию экипировки. Новый лукбук pre-fall коллекции она сняла на ледовой арене, в антураже ярких кресел и тренирующихся конькобежцев. Модели вышли на спортивный подиум в блестящих оверсайз-пальто, металлизированных ботфортах, очках с «выбитым» стеклом, голубых советских платьях, сетчатых колготках с аппликациями и огромных меховых папахах — перед такой кутюрной формой будет трудно устоять даже самым скептично-настроенным членам комитета.
Сама команда бренда утверждает, что вдохновлялась не предстоящей Олимпиадой в Пхенчхане, а сказкой «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена. Коллекция раскрывает линию, связанную с красной и белой розой, которые главные герои сюжета — Кай и Герда — посадили как символы верности друг другу. Отсюда основные цвета нарядов, нашитые на ткань цветы, кристаллический «ледовый» орнамент и сумка «на цыпочках», которую мы уже хотим забрать к себе на полку (ветку!) гардероба.
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