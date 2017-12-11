Алена Ахмадуллина показала свою версию одежды для олимпийской сборной России

Пока МОК запрещает спортивную форму от Zasport и решает, во что одеть «нейтральных» спортсменов, дизайнер Алена Ахмадуллина предлагает свою версию экипировки. Новый лукбук pre-fall коллекции она сняла на ледовой арене, в антураже ярких кресел и тренирующихся конькобежцев. Модели вышли на спортивный подиум в блестящих оверсайз-пальто, металлизированных ботфортах, очках с «выбитым» стеклом, голубых советских платьях, сетчатых колготках с аппликациями и огромных меховых папахах — перед такой кутюрной формой будет трудно устоять даже самым скептично-настроенным членам комитета.