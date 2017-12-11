Шубы, дискобол и русская борзая — бренд UShatava снял новогодний (очень красивый!) лукбук
Молодой и очень амбициозный бренд UShatava, которым занимаются дизайнеры Алиса Ушакова и Нино Шаматава, выпустил лимитированную новогоднюю коллекцию. В ней — бархатные пижамы (которые можно носить как на домашнем празднике, так и на громкой вечеринке), коктейльные наряды пастельных тонов, кружевные юбки, надетые на платья, и роскошные шубы из эко-меха. С чем все это мешать, показывает стилист Гала Борзова, снявшаяся в лукбуке вместе с зодиакальным символом грядущего года — русской борзой и культурным символом целой эпохи — сверкающим дискоболом.
Напомним, марка UShatava существует уже два года и старательно выпускает по 6 коллекций в год. Кроме того, Алиса и Нина делают мужскую одежду и лимитированные капсулы, которые из офиса в Екатеринбурге отправляются в Москву, Петербург и Сочи. Купить новые вещи можно будет с 15 декабря в пространстве «Ателье» на Литейном проспекте, 41, а также на сайте бренда ushatava.com по ценам от 4500 до 25 000 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.