Шубы, дискобол и русская борзая — бренд UShatava снял новогодний (очень красивый!) лукбук

Напомним, марка UShatava существует уже два года и старательно выпускает по 6 коллекций в год. Кроме того, Алиса и Нина делают мужскую одежду и лимитированные капсулы, которые из офиса в Екатеринбурге отправляются в Москву, Петербург и Сочи. Купить новые вещи можно будет с 15 декабря в пространстве «Ателье» на Литейном проспекте, 41, а также на сайте бренда ushatava.com по ценам от 4500 до 25 000 рублей.