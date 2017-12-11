25 действительно теплых и стильных шапок на зиму

Шапки должны заявлять о вашем стиле с порога, согревать в самую адскую стужу и делать зимний лук ярче и моднее. Именно поэтому Gucci, Saint Laurent и Burberry стали производить головные уборы наравне с другими вещами, показывая товар лицом (точнее — головой) сразу на подиуме. Плюс шапки помогают приблизиться к «магии бренда» — люди, которые не в силах позволить себе шубы, пиджаки и футболки класса «люкс», всегда могут купить аксессуары, по ценам меньше 20 тысяч рублей. Есть, конечно, и дорогие модели — например, меховая ушанка Walk of Shame или желтая «таблетка» Borsalino, но они сделаны из «животных» материалов и прослужат не пару сезонов, а несколько лет.