25 действительно теплых и стильных шапок на зиму
Времена, когда шапки были колючими, оставляли следы на лбу и не подходили к верхней одежде, прошли. Теперь их делают почти все дизайнеры, подбирая высокотехнологичные, мягкие и удобные ткани. Мы нашли в магазинах 25 лучших вариантов, которые не хочется снимать даже при входе в помещение.
Шапки должны заявлять о вашем стиле с порога, согревать в самую адскую стужу и делать зимний лук ярче и моднее. Именно поэтому Gucci, Saint Laurent и Burberry стали производить головные уборы наравне с другими вещами, показывая товар лицом (точнее — головой) сразу на подиуме. Плюс шапки помогают приблизиться к «магии бренда» — люди, которые не в силах позволить себе шубы, пиджаки и футболки класса «люкс», всегда могут купить аксессуары, по ценам меньше 20 тысяч рублей. Есть, конечно, и дорогие модели — например, меховая ушанка Walk of Shame или желтая «таблетка» Borsalino, но они сделаны из «животных» материалов и прослужат не пару сезонов, а несколько лет.
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Walk of Shame, 45 100 рублей (Babochka)
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Lacoste, 1990 рублей (Lacoste)
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Yves Salomon, 23 350 рублей (nevsky152)
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Befree, 699 рублей (Befree)
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Chinti Parker, 11 305 рублей (Farfetch)
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Marni, 67 300 рублей (ДЛТ)
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Inverni Firenze 1892, 35 055 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Saint Laurent, 13 535 рублей (Farfetch)
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Pocket Cat, 1971 рубль с учетом скидки («Мыльная белка»)
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Chinti Parker, 7160 рублей (Farfetch)
Носить шапки — с помпонами, крупной вязкой или цветами — можно с теплой радужной курткой или презентабельной шубой из норки. Главное — не переборщить с акцентами и нагромождением декора. Если на головном уборе есть нашивка (Gucci), мультяшный персонаж (Chinti Parker), котик (Pocket Cat), брендализм (Vetements) или указание дня недели (Alberta Ferretti), надеваем его с максимально спокойной верхней одеждой. А если из принтов на шапке только маленький фирменный крокодил (Lacoste) и классическая бирка (Eskimo), берем ее в дополнение к синему полушубку из ламы или рокерской дубленке из овчины.
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Alberta Ferretti, 11 174 рублей (Farfetch)
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Dolce & Gabbana, 15 800 рублей (ДЛТ)
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Eskimo, 2000 рублей (lmbd.ru)
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Givenchy, 16 496 рублей (Farfetch)
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Le Chapeau, 14 577 рублей («Кашемир и шелк»)
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Mex School, 9500 (lmbd.ru)
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Missoni, 34 746 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Vetements, 27 400 рублей (ДЛТ)
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Tommy Hilfiger, 3490 рублей (Tommy Hilfiger)
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Befree, 799 рублей (Befree)
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