25 действительно теплых и стильных шапок на зиму

Времена, когда шапки были колючими, оставляли следы на лбу и не подходили к верхней одежде, прошли. Теперь их делают почти все дизайнеры, подбирая высокотехнологичные, мягкие и удобные ткани. Мы нашли в магазинах 25 лучших вариантов, которые не хочется снимать даже при входе в помещение.

  • Burberry, 26 500 рублей (ДЛТ)

  • Borsalino, 30 476 рублей (Farfetch)

  • Lacoste, 1590 рублей (Lacoste) 

  • Gucci, 14 000 рублей (nevsky152)

  • Tommy Hilfiger, 4990 рублей (Tommy Hilfiger)

Шапки должны заявлять о вашем стиле с порога, согревать в самую адскую стужу и делать зимний лук ярче и моднее. Именно поэтому Gucci, Saint Laurent и Burberry стали производить головные уборы наравне с другими вещами, показывая товар лицом (точнее — головой) сразу на подиуме. Плюс шапки помогают приблизиться к «магии бренда» — люди, которые не в силах позволить себе шубы, пиджаки и футболки класса «люкс», всегда могут купить аксессуары, по ценам меньше 20 тысяч рублей. Есть, конечно, и дорогие модели — например, меховая ушанка Walk of Shame или желтая «таблетка» Borsalino, но они сделаны из «животных» материалов и прослужат не пару сезонов, а несколько лет.

  • Walk of Shame, 45 100 рублей (Babochka)

  • Lacoste, 1990 рублей (Lacoste)

  • Yves Salomon, 23 350 рублей (nevsky152)

  • Befree, 699 рублей (Befree) 

  • Chinti Parker, 11 305 рублей (Farfetch) 

  • Marni, 67 300 рублей (ДЛТ)

  • Inverni Firenze 1892, 35 055 рублей («Кашемир и Шелк»)

  • Saint Laurent, 13 535 рублей (Farfetch) 

  • Pocket Cat, 1971 рубль с учетом скидки («Мыльная белка»)

  • Chinti Parker, 7160 рублей (Farfetch)

Носить шапки — с помпонами, крупной вязкой или цветами — можно с теплой радужной курткой или презентабельной шубой из норки. Главное — не переборщить с акцентами и нагромождением декора. Если на головном уборе есть нашивка (Gucci), мультяшный персонаж (Chinti Parker), котик (Pocket Cat), брендализм (Vetements) или указание дня недели (Alberta Ferretti), надеваем его с максимально спокойной верхней одеждой. А если из принтов на шапке только маленький фирменный крокодил (Lacoste) и классическая бирка (Eskimo), берем ее в дополнение к синему полушубку из ламы или рокерской дубленке из овчины.

  • Alberta Ferretti, 11 174 рублей (Farfetch) 

  • Dolce & Gabbana, 15 800 рублей (ДЛТ)

  • Eskimo, 2000 рублей (lmbd.ru)

  • Givenchy, 16 496 рублей (Farfetch) 

  • Le Chapeau, 14 577 рублей («Кашемир и шелк»)

  • Mex School, 9500 (lmbd.ru)

  • Missoni, 34 746 рублей («Кашемир и Шелк»)

  • Vetements, 27 400 рублей (ДЛТ)

  • Tommy Hilfiger, 3490 рублей (Tommy Hilfiger) 

  • Befree, 799 рублей (Befree)

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