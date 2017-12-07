Как выглядит новая весенне-летняя коллекция Uniqlo U?

Вещи с приставкой «Lifewear» («Одежда для жизни») приедут в фирменные магазины UNIQLO в начале февраля. Они сменят на полках теплые куртки-одеяла, красные платья из мериносовой шерсти, пуховые пальто, непромокаемые тренчи и сумки-контейнеры, которые у Uniqlo U продаются сейчас.