Как выглядит новая весенне-летняя коллекция Uniqlo U?
UNIQLO представил лукбук новой весенне-летней коллекции U, которую разрабатывает дизайнер Кристоф Лемер (при содействии высоких технологий). «Умные» разработки, которыми известна линейка, — например, Blocktech, препятствующая холодному воздуху, или Wholegarment, отвечающая за бесшовные вещи, — теперь использованы в купальниках, полосатых футболках, джемперах в рубчик или ярко-зеленых женских пальто.
Вещи с приставкой «Lifewear» («Одежда для жизни») приедут в фирменные магазины UNIQLO в начале февраля. Они сменят на полках теплые куртки-одеяла, красные платья из мериносовой шерсти, пуховые пальто, непромокаемые тренчи и сумки-контейнеры, которые у Uniqlo U продаются сейчас.
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