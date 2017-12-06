Платья-полотенца, Джорджия О’Киф и утреннее селфи — Walk of Shame показали новую коллекцию
Дизайнер Андрей Артемов показал в Москве весенне-летнюю коллекцию Walk of Shame. В ней — лакированные желтые юбки, длинные тренчи с ретро-пуговицами, полосатые брюки, сафари-панамки и платья-полотенца, которые Андрей сделал под влиянием «банной» моды. В числе других референсов линейки — межгородские таблички с пунктом назначения, автомобильная аэрография, обнаженные женские тела в стиле пин-ап и выставка художницы Джорджии О’Киф, увиденная дизайнером в Бруклинском музее Нью-Йорка.
В показе участвовали модели, отобранные Walk Of Shame в процессе первого открытого кастинга (например, две пары девушек-близнецов), а также Дарья Малыгина, скейтбордист Руслан Малыгин и сооснователь марки «Рассвет» Толя Титаев. Все они выступили в московском Доме культуры им. Зуева, одном из главных образцов отечественного конструктивизма. Показанные там вещи, в том числе новогодние платья с пайетками, появятся в магазинах сразу же после шоу — Артемов перешел на концепцию see now-buy now вслед за международными подиумными марками. В Петербурге бренд Walk of Shame частично представлен в концеп-сторе nevsky152.
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