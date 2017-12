Платья-полотенца, Джорджия О’Киф и утреннее селфи — Walk of Shame показали новую коллекцию

В показе участвовали модели, отобранные Walk Of Shame в процессе первого открытого кастинга (например, две пары девушек-близнецов), а также Дарья Малыгина, скейтбордист Руслан Малыгин и сооснователь марки «Рассвет» Толя Титаев. Все они выступили в московском Доме культуры им. Зуева, одном из главных образцов отечественного конструктивизма. Показанные там вещи, в том числе новогодние платья с пайетками, появятся в магазинах сразу же после шоу — Артемов перешел на концепцию see now-buy now вслед за международными подиумными марками. В Петербурге бренд Walk of Shame частично представлен в концеп-сторе nevsky152.