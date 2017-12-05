Покупка недели: рюкзак с гигантской головой льва за 82 000 рублей

Мы нашли не по-детски крутой рюкзак с головой льва — он был выпущен Dolce & Gabbana в рамках «миллениальной» осенне-зимней коллекции и уже приехал в магазины России. Помимо него, на показе были представлены жилеты с леопардовым капюшоном и шарфы в виде нападающих белых медведей, но любовь к «Симбе» и грустная морда животного заставляет нас забрать в гардероб именно его. 

  • Мужской рюкзак Dolce & Gabbana, 82 150 рублей

  • Мужской рюкзак Dolce & Gabbana, 82 150 рублей

Рюкзак «садится» только на широкую мужскую спину, для хрупких девочек Dolce & Gabbana сделали сумку-пантеру. Первая стоит 82 150 рублей, вторая — 69 950 рублей. Заказать маленький зоопарк можно через сайт ЦУМа: в короткие сроки он доберется до ДЛТ, а потом поселится у вас в гардеробе. 

  • Женский рюкзак Dolce & Gabbana, 69 950 рублей

  • Женский рюкзак Dolce & Gabbana, 69 950 рублей

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