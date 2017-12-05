Покупка недели: рюкзак с гигантской головой льва за 82 000 рублей

Мы нашли не по-детски крутой рюкзак с головой льва — он был выпущен Dolce & Gabbana в рамках «миллениальной» осенне-зимней коллекции и уже приехал в магазины России. Помимо него, на показе были представлены жилеты с леопардовым капюшоном и шарфы в виде нападающих белых медведей, но любовь к «Симбе» и грустная морда животного заставляет нас забрать в гардероб именно его.