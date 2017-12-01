Instagram дня: художник «одевает» героев картин 14-19 веков в вещи Gucci, Vetements и Balenciaga

Искусство и мода дружат даже в эпоху тотальной коммерциализации — доказывает преподаватель Istituto Marangoni Антонио Патруно Рандольфи. Он решил представить, как бы выглядели герои Ганса Мемлинга, Анри Лемана, Джоджа Ромни и Франческо Айеца в дутом пуховике Balenciaga, джемпере Fila, очках Gucci, брендированной футболке Calvin Klein и гигантской меховой шапке Miu Miu – некоторые образы настолько гармоничны, что мы готовы повесить на стену их, а не средневековые оригиналы. 

 

Portrait of Jane Dawkes Robinson by George Romney/ coat BALENCIAGA #art #artcollage #prefall17 #womenswear @balenciaga

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

triptych#2 John William Polidori by F.G. Gainsford- dress PALOMOSPAIN earring BALENCIAGA#balenciaga #prefall17 #palomospain #art #artcollage

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

Portrait of Maria de' Medici-Agnolo Bronzino 1553- shopping Gucci Ghost #fw16 @gucci @troubleandrew

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

Melancholy Thought by Francesco Hayez, 1842 -coat MAISON MARGIELA skirt GUCCI #fw16 #couture #artcollage #art @maisonmargiela @gucci @lallo25

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

The Annunciation (detail) by Godfried Schalcken 1660 - bag "Petite Malle" LOUIS VUITTON #fw16 #art #artcollage #accessories #bag @louisvuitton

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

Portrait of a young Gentleman by Jan Anthonisz van Ravesteyn- t-shirt FILA #menswear #art #artcollage #fw16 @filauk

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

The Surprise by Claude-Marie Dubufe, 1827/ t-shirt CALVIN KLEIN bag PRADA ss17#ss17collection #calvinklein #pradabag @calvinklein @prada

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

Portrait of a Beauty, William Clarke Wontner, 1918 - dress PRADA shirt LEMAIRE #fall18 #artcollage #womenswear @prada @lemaire_official

Публикация от MYSTENDHALSYNDROME (@mystendhalsyndrome)

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