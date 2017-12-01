Instagram дня: художник «одевает» героев картин 14-19 веков в вещи Gucci, Vetements и Balenciaga

Искусство и мода дружат даже в эпоху тотальной коммерциализации — доказывает преподаватель Istituto Marangoni Антонио Патруно Рандольфи. Он решил представить, как бы выглядели герои Ганса Мемлинга, Анри Лемана, Джоджа Ромни и Франческо Айеца в дутом пуховике Balenciaga, джемпере Fila, очках Gucci, брендированной футболке Calvin Klein и гигантской меховой шапке Miu Miu – некоторые образы настолько гармоничны, что мы готовы повесить на стену их, а не средневековые оригиналы.