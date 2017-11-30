NNedre отметит четырехлетие марки монохромной коллекцией и фотопроектом о Петербурге

Праздничное настроение — необязательно декольте, глиттер и кринолин. Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре предлагает отметить Новый год (а заодно и четырехлетие ее марки) в однотонном комбинезоне в стиле Грейс Джонс, платье-трансформере с завязками, невесомом платье-рубашке и комбинации, которую можно носить на голое тело или на яркий бадлон.