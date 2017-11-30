NNedre отметит четырехлетие марки монохромной коллекцией и фотопроектом о Петербурге
Праздничное настроение — необязательно декольте, глиттер и кринолин. Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре предлагает отметить Новый год (а заодно и четырехлетие ее марки) в однотонном комбинезоне в стиле Грейс Джонс, платье-трансформере с завязками, невесомом платье-рубашке и комбинации, которую можно носить на голое тело или на яркий бадлон.
Помимо капсульной коллекции, которую можно будет купить с 8 декабря, дизайнер вместе с фотографом Дмитрием Ганопольским откроет выставку о Петербурге, бренде и людях, которые стали его частью. Фотоработы сможет посмотреть любой желающий — Нелли лично расскажет об истории снимков, а после прочитает лекцию о создании локальной марки.
Когда: 8 декабря, 19:00
Где: Басков переулок, 29
Вход: свободный
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