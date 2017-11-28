Свитер с дырками и «бабушкин» кардиган из коллекции Acne Studios в ДЛТ

Один из последних осенне-зимних привозов ДЛТ (зимой стартуют поступления коллекций на весну и на лето) связан с брендом Acne Studios, известным по фэшн-съемке с 78-летней Верушкой и рваной деконструированной одежде. Удлиненные кардиганы как из бабушкиного комода (или фильмов Хичкока), вязаные свитеры с дырками, лакированные брюки и жакеты «наоборот» спародировал американский комик Том Ленк. В двойном лукбуке, опубликованном на сайте Acne Studios, он заменил вещи с подиума на пояса из одноразовых бритв, очки из бекона, юбки из двустороннего скотча и кардиган из картона. Получилось (почти) похоже.