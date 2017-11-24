Покупка недели: грязные сапоги Vetements за 97 000 рублей
Тренд на грязную обувь достиг своего апогея: в ДЛТ приехали обновленные (или, наоборот?) сапоги Vetements на каблуках-маркерах. В отличие от других моделей с таким же элементом, эти сделаны из потертой кожи с золотистым напылением, создающим «запачканный» эффект.
Ботинки, ставшие игрой слов Демны Гвасалия (сначала он выпустил обувь с каблуками-зажигалками — «lighter», а затем с каблуками-маркерами — «highlighter») уже продаются на 3 этаже универмага. Стоимость ультрамодной пары — 97 350 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.