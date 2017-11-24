Покупка недели: грязные сапоги Vetements за 97 000 рублей

Тренд на грязную обувь достиг своего апогея: в ДЛТ приехали обновленные (или, наоборот?) сапоги Vetements на каблуках-маркерах. В отличие от других моделей с таким же элементом, эти сделаны из потертой кожи с золотистым напылением, создающим «запачканный» эффект.