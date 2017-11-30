Лучшие наряды для главной вечеринки года

В новый год нужно вступать с решенными проблемами, прощенными обидами и в эффектном наряде. Если с первыми пунктами каждому придется справляться самостоятельно, то с последним поможет онлайн-платформа Farfetch. Мы разобрали осенне-зимние коллекции и рассказываем, без чего нельзя обойтись в главную ночь сезона.

 

 

Тренируем мастерство стайлинга

 

Для всех, кто планирует встретить 2018 в соответствии с фэшн-тенденциями — а они с этом сезоне как раз очень праздничные – на Farfetch настоящее раздолье. Глиттер просто слепит глаза. Все ведущие тренды на сайте «упакованы» в вещи мировых марок, собранные для главной вечеринки года в раздел с говорящим названием Dress to kill.

Находим 80-е в пайеточном платье Attico, блестящих «доратеймурах» и кичливых шароварах Alexis, инфантилизм — в аутфите «отличницы» Elie Saab и мелодраматичной коллекции клатчей-книг Olympia Le-Tan, бархат — в бордовой комбинации Amiri и вечерней обуви, а футуризм — в инопланетные наряды от Balmain и металлизированный бомбер Saint Laurent. Все их можно смешать как новогодний коктейль между собой, дополнив самыми блестящими аксессуарами.

Впрочем, иногда пары аксессуаров или одного украшения бывает достаточно, чтобы превратить скромную девушку в королеву вечеринки. Среди горячих трендов — массивные подвески-амулеты, широкие ремни, украшения для волос, вуали и меховые брелоки.

После окончания праздника все это разбежится по отдельным лукам вместе с другими модными вещами с того же Farfetch. Согласитесь, что любой гардероб украсит лыжный свитер  Fendi, ассиметричный гусарский пиджак Dolce & Gabbana или шарф с лицами короля Генриха и Анны Болейн (английских версий Матильды и Николая II).

 

 

 

Шаманим круглогодичный успех

 

 

Один из главных критериев подбора луков на Новый год задают не подиумные бренды, а животные, объявленные его символом по зодиакальному календарю. В прошлый раз оттенок праздника диктовал красный петух (платья, свечи и элементы сервировки были именно этого цвета), в этот раз все приветствуют желтую собаку. Для проверки могущества китайского питомца, выбираем «на удачу» золотистую блузу, лимонную сумку Jacquemus, канареечное платье Antonio Marras и янтарные кожаные сапоги Nina Ricci. Как минимум восторг друзей на новогодней вечеринке вам обеспечен.

 

 

 

Одеваемся в одном стиле

 

 

Счастливым семьям и влюбленным парам Farfetch предлагает одеться в формате double dressing. Например, к платью с флоральными мотивами из Боттичелли подобрать мини-копию с цветочным принтом для дочки и классический black-tie костюм для мужа. Возможны самые разнообразные комбинации. Нам, например, приглянулись, варианты в духе джазовых 20-х, Голливуда 50-х и рейва начала нулевых. А вы сами найдете свой наряд, который поможет быть яркими и незаурядными в эту ночь.

С Новым годом! С новыми нарядами!

Больше новогодних нарядов на Farfetch.

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Автор: sobaka
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