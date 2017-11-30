Для всех, кто планирует встретить 2018 в соответствии с фэшн-тенденциями — а они с этом сезоне как раз очень праздничные – на Farfetch настоящее раздолье. Глиттер просто слепит глаза. Все ведущие тренды на сайте «упакованы» в вещи мировых марок, собранные для главной вечеринки года в раздел с говорящим названием Dress to kill.

Находим 80-е в пайеточном платье Attico, блестящих «доратеймурах» и кичливых шароварах Alexis, инфантилизм — в аутфите «отличницы» Elie Saab и мелодраматичной коллекции клатчей-книг Olympia Le-Tan, бархат — в бордовой комбинации Amiri и вечерней обуви, а футуризм — в инопланетные наряды от Balmain и металлизированный бомбер Saint Laurent. Все их можно смешать как новогодний коктейль между собой, дополнив самыми блестящими аксессуарами.

Впрочем, иногда пары аксессуаров или одного украшения бывает достаточно, чтобы превратить скромную девушку в королеву вечеринки. Среди горячих трендов — массивные подвески-амулеты, широкие ремни, украшения для волос, вуали и меховые брелоки.

После окончания праздника все это разбежится по отдельным лукам вместе с другими модными вещами с того же Farfetch. Согласитесь, что любой гардероб украсит лыжный свитер Fendi, ассиметричный гусарский пиджак Dolce & Gabbana или шарф с лицами короля Генриха и Анны Болейн (английских версий Матильды и Николая II).

Шаманим круглогодичный успех