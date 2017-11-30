Лучшие наряды для главной вечеринки года
В новый год нужно вступать с решенными проблемами, прощенными обидами и в эффектном наряде. Если с первыми пунктами каждому придется справляться самостоятельно, то с последним поможет онлайн-платформа Farfetch. Мы разобрали осенне-зимние коллекции и рассказываем, без чего нельзя обойтись в главную ночь сезона.
Тренируем мастерство стайлинга
Для всех, кто планирует встретить 2018 в соответствии с фэшн-тенденциями — а они с этом сезоне как раз очень праздничные – на Farfetch настоящее раздолье. Глиттер просто слепит глаза. Все ведущие тренды на сайте «упакованы» в вещи мировых марок, собранные для главной вечеринки года в раздел с говорящим названием Dress to kill.
Находим 80-е в пайеточном платье Attico, блестящих «доратеймурах» и кичливых шароварах Alexis, инфантилизм — в аутфите «отличницы» Elie Saab и мелодраматичной коллекции клатчей-книг Olympia Le-Tan, бархат — в бордовой комбинации Amiri и вечерней обуви, а футуризм — в инопланетные наряды от Balmain и металлизированный бомбер Saint Laurent. Все их можно смешать как новогодний коктейль между собой, дополнив самыми блестящими аксессуарами.
Впрочем, иногда пары аксессуаров или одного украшения бывает достаточно, чтобы превратить скромную девушку в королеву вечеринки. Среди горячих трендов — массивные подвески-амулеты, широкие ремни, украшения для волос, вуали и меховые брелоки.
После окончания праздника все это разбежится по отдельным лукам вместе с другими модными вещами с того же Farfetch. Согласитесь, что любой гардероб украсит лыжный свитер Fendi, ассиметричный гусарский пиджак Dolce & Gabbana или шарф с лицами короля Генриха и Анны Болейн (английских версий Матильды и Николая II).
Шаманим круглогодичный успех
Один из главных критериев подбора луков на Новый год задают не подиумные бренды, а животные, объявленные его символом по зодиакальному календарю. В прошлый раз оттенок праздника диктовал красный петух (платья, свечи и элементы сервировки были именно этого цвета), в этот раз все приветствуют желтую собаку. Для проверки могущества китайского питомца, выбираем «на удачу» золотистую блузу, лимонную сумку Jacquemus, канареечное платье Antonio Marras и янтарные кожаные сапоги Nina Ricci. Как минимум восторг друзей на новогодней вечеринке вам обеспечен.
Одеваемся в одном стиле
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Для нее: коктейльное платье Badgley Mischka, 39 565 руб.; клатч Serpui, 26 180 руб.; туфли Guiseppe Zanotti Design, 33 500 руб. Для девочки: платье Oscar de la Renta Kids, 28 261 руб.; балетки Gielle Kids, 8 780 руб. Для него: строгий блейзер Canali, 64 914 руб.; дерби с брогированием Santoni, 25 688 руб.; шарф и бабочка с принтом Etro, 15 500 руб.
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Для нее: платье с вышивкой и кисточками Marchesa Notte, 86 111 руб.; расшитый кристаллами клатч Alexander McQueen, 162 254 руб.; босоножки Jimmy Choo, 49 200 руб.; Для девочки: асимметричное платье с оборками Elisabetta Franchi la Mia Bambina, 14 568 руб.; ободок для волос со звездами Red Valentino, 9 385 руб.;балетки Mini Melissa, 6 120 руб. Для него: пиджак-смокинг с плетеным эффектом DSQUARED2, 183 305 руб.; лоферы Jimmy Choo, 50 900 руб.
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Для нее: платье Zac Zac Posen, 65 830 руб.; декорированные босоножки Loriblu, 29 752 руб.; сумка на плечо Jimmy Choo, 38 200 руб. Для девочки: бархатное платье Lapin House, 15 932 руб.; балетки Pretty Ballerinas Kids, 7 983 руб. Для мальчика: костюм-двойка Dolce & Gabbana Kids, 38 304 руб.; кроссовки с принтом Dolce & Gabbana Kids, 24 387 руб.; галстук-бабочка Dolce & Gabbana Kids, 5 528 руб. Для него: пиджак-смокинг с пайетками DSQUARED2, 161 269 руб.; зауженные брюки Ami Alexandre Matissi, 15 868 руб., кеды Dolce & Gabbana, 53 000 руб.
Счастливым семьям и влюбленным парам Farfetch предлагает одеться в формате double dressing. Например, к платью с флоральными мотивами из Боттичелли подобрать мини-копию с цветочным принтом для дочки и классический black-tie костюм для мужа. Возможны самые разнообразные комбинации. Нам, например, приглянулись, варианты в духе джазовых 20-х, Голливуда 50-х и рейва начала нулевых. А вы сами найдете свой наряд, который поможет быть яркими и незаурядными в эту ночь.
С Новым годом! С новыми нарядами!
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