Куртки-одеяла, гигантские шопперы и Музей электротранспорта в новом лукбуке бренда KISSELENKO

Дизайнер из Петербурга Лилия Киселенко уже выпустила коллекцию на следующую осень. В ней — куртки-одеяла, теплые клетчатые пальто, гербовые броши и маскулинные костюмы в полоску, которые хочется носить прямо сейчас. Хотя в наши гардеробы одежда попадет не раньше лета 2018-го: команда KISSELENKO планирует показать ее на международной выставке Who's Next в Париже и только потом развесить на рейлах фирменного магазина.