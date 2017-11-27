Куртки-одеяла, гигантские шопперы и Музей электротранспорта в новом лукбуке бренда KISSELENKO
Дизайнер из Петербурга Лилия Киселенко уже выпустила коллекцию на следующую осень. В ней — куртки-одеяла, теплые клетчатые пальто, гербовые броши и маскулинные костюмы в полоску, которые хочется носить прямо сейчас. Хотя в наши гардеробы одежда попадет не раньше лета 2018-го: команда KISSELENKO планирует показать ее на международной выставке Who's Next в Париже и только потом развесить на рейлах фирменного магазина.
Лукбук снимали в городском Музее электротранспорта, в атмосфере ретро-трамваев. Она подчеркнула винтажный дизайн вещей, стилизованных современными элементами — брендированными шопперами, стейтмент-носками и тяжелыми ботинками на толстой подошве.
Стоимость осенне-зимней одежды от KISSELENKO варьируется от 16 000 (за блузу) до 50 000 (за пальто) рублей. Рассмотреть их поближе можно в видео-кампейне, снятом режиссером Артемом Кияшко.
Фото: Надежда Александрова
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