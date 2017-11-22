Пушкин, гусары и карикатуры 18 века — Сергей Бондарев выпустил новую коллекцию одежды
Дизайнер, художник и продюсер «Сони Мармеладовой» Сергей Бондарев выпустил новогоднюю коллекцию одноименной марки. Помимо праздничных блестящих юбок, разноцветных перьев и пайеточных балаклав, в нее вошли платья и топы с авторскими картинами — зайцами в рождественских колпаках и сюрреалистичными чудовищами. Остальные принты были оцифрованы и перенесены на ткань с карикатур 18-19 века: теперь танцующего мазурку Пушкина и обаятельных гусаров можно всегда держать у сердца.
Все вещи из коллекции Bondarev, в том числе артхаусные казаки и юбки с лицом комического персонажа Джима Кроу, можно купить в магазине на Рубинштейна, 40. Каждая новинка выпущена в единственном экземпляре, поэтому, чтобы заполучить автограф и картину Бондарева, нужно торопиться.
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