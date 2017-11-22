Пушкин, гусары и карикатуры 18 века — Сергей Бондарев выпустил новую коллекцию одежды

Дизайнер, художник и продюсер «Сони Мармеладовой» Сергей Бондарев выпустил новогоднюю коллекцию одноименной марки. Помимо праздничных блестящих юбок, разноцветных перьев и пайеточных балаклав, в нее вошли платья и топы с авторскими картинами — зайцами в рождественских колпаках и сюрреалистичными чудовищами. Остальные принты были оцифрованы и перенесены на ткань с карикатур 18-19 века: теперь танцующего мазурку Пушкина и обаятельных гусаров можно всегда держать у сердца.