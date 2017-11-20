Джаз, бурлеск и самолет в стразах: ДЛТ открыл новогодние витрины
ДЛТ обновил витрины к Новому году, сменив 1000 мерцающих диджитал-кубов на атмосферу джаза, кабаре и блеска молодого Голливуда. В оформлении были использованы ключевые элементы «ревущих» 1920-х: золотой рояль, винт самолета, манекены с перьями на голове, будуарные костюмы, шубы и жакеты, переливающиеся в свете 3000 ламп. Образы от брендов-резидентов универмага — Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Celine, Balenciaga, Vetements, Tom Ford, Dries Van Noten и Haider Ackermann — можно найти в самом ДЛТ, каждый этаж которого наполнился атмосферой приближающегося праздника.
Внутри установили гигантскую елку высотой в 8 метров — она парит в воздухе между эскалаторами, сопровождая гостей универмага вместе с яркими ростовыми щелкунчиками, которые команда универмага расписывала вручную. Куклы будут оживать каждую субботу с 1 по 30 декабря: в это время оркестр Orchestra Beat исполнит на духовых инструментах кавер-версии известных хитов. По пятницам на главной новогодней сцене ДЛТ будет выступать оркестр Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки под управлением Народного артиста России Давида Голощекина, а по воскресеньям — пианист Станислав Чигадаев.
Кроме обновленных витрин и музыкальных перфомансов, ДЛТ устраивает традиционный Новогодний базар, где есть сотни подарков и праздничных украшений от голландских, бельгийских и немецких мастерских. Также до окончания новогодних праздников будет работать упаковочная станция, где можно красиво оформить презенты и отдельно приобрести праздничную упаковку: коробки, банты и ленты.
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