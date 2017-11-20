Джаз, бурлеск и самолет в стразах: ДЛТ открыл новогодние витрины

Внутри установили гигантскую елку высотой в 8 метров — она парит в воздухе между эскалаторами, сопровождая гостей универмага вместе с яркими ростовыми щелкунчиками, которые команда универмага расписывала вручную. Куклы будут оживать каждую субботу с 1 по 30 декабря: в это время оркестр Orchestra Beat исполнит на духовых инструментах кавер-версии известных хитов. По пятницам на главной новогодней сцене ДЛТ будет выступать оркестр Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки под управлением Народного артиста России Давида Голощекина, а по воскресеньям — пианист Станислав Чигадаев.